הילד היהודי שנחטף: הסיפור מאחורי הסרט "בשם הבן"

בשנת 1858 התרחשה באיטליה פרשה שנשמעת גם היום בלתי נתפסת. אדגרדו מורטארה, ילד יהודי בן שבע מבולוניה, נלקח מבית הוריו על ידי שליחי האפיפיור והופרד ממשפחתו. המקרה עורר סערה בינלאומית, העסיק מנהיגים, עיתונאים וקהילות יהודיות ברחבי העולם, והפך לאחת הפרשות המפורסמות והכואבות בתולדות יהדות אירופה.

כמעט 170 שנה לאחר מכן, הסיפור הזה עומד במרכז הסרט "בשם הבן", סרטו של הבמאי האיטלקי מרקו בלוקיו, שמוקרן בימים אלה בבתי הקולנוע בישראל.

הכול החל כאשר אדגרדו היה תינוק. על פי העדויות, המטפלת הנוצרייה שטיפלה בו חששה לחייו במהלך מחלה קשה והטבילה אותו לנצרות בסתר, ללא ידיעת הוריו. באותה תקופה קבעו חוקי הכנסייה הקתולית כי כל ילד שהוטבל לנצרות נחשב לנוצרי לכל דבר, גם אם נולד וגדל במשפחה יהודית. כאשר הסיפור נחשף שנים לאחר מכן, הרשויות של מדינת האפיפיור פעלו במהירות. חיילים הגיעו לבית משפחת מורטארה והודיעו להורים כי בנם אינו יכול להמשיך לחיות בבית יהודי. למרות תחנוניהם של בני המשפחה, הילד נלקח מהם והועבר למוסדות הכנסייה.

אדגרדו מורטארה, הילד היהודי שבמרכז הפרשה שהסעירה את אירופה ( באדיבות סרטי יונייטד קינג )

הוריו של אדגרדו, סלומון ומריאנה מורטארה, פתחו במאבק עיקש להשבת בנם. הם פנו למנהיגים פוליטיים, גייסו תמיכה ציבורית והפכו את הפרשה לנושא שעלה שוב ושוב בעיתונות האירופית והאמריקנית. קהילות יהודיות ברחבי העולם התגייסו למאבק, ואפילו גורמים שלא השתייכו לקהילה היהודית הביעו זעזוע מהאירוע.

אלא שהכנסייה סירבה להתפשר. האפיפיור פיוס התשיעי התעקש כי לאחר שהוטבל לנצרות, חובתה של הכנסייה לחנך את הילד על פי האמונה הקתולית. במשך השנים הפך אדגרדו לחלק בלתי נפרד מהעולם שבו גדל לאחר שנלקח ממשפחתו, ובהמשך חייו אף הוסמך לכומר.

משפחת מורטארה במרכז הסיפור האמיתי שעליו מבוסס הסרט "בשם הבן" ( באדיבות סרטי יונייטד קינג )

הפרשה הפכה לסמל של המתח בין סמכות דתית לבין זכויות המשפחה והפרט. היסטוריונים רבים רואים בה אחד האירועים שסייעו לערער את מעמדה של מדינת האפיפיור בעיני הציבור האירופי של המאה ה־19.

את הסיפור הזה בחר להביא למסך מרקו בלוקיו, הנחשב לאחד מבכירי היוצרים באיטליה. במהלך קריירה שנמשכת יותר משישה עשורים ביים שורה של סרטים עטורי פרסים, ובשנת 2021 אף זכה בפרס דקל הזהב למפעל חיים בפסטיבל קאן.

"בשם הבן" מחזיר למסך את פרשת אדגרדו מורטארה שהסעירה את העולם היהודי במאה ה־19 ( באדיבות סרטי יונייטד קינג )

"בשם הבן" הוקרן במסגרת התחרות הרשמית בפסטיבל קאן וזכה לשבחי המבקרים. לצד הדרמה המשפחתית הכואבת, הסרט עוסק גם בשאלות רחבות של זהות, אמונה, כוח פוליטי והמחיר שמשלמים אנשים פרטיים כאשר מוסדות גדולים מחליטים עבורם כיצד עליהם לחיות.

עבור רבים מדובר בעוד דרמה תקופתית מושקעת, אך מאחורי הסרט מסתתר סיפור אמיתי לחלוטין. סיפור על משפחה שנאבקה במשך שנים להשיב את בנה הביתה, ועל ילד אחד שהפך בעל כורחו למרכזו של מאבק דתי ופוליטי שהעסיק את העולם כולו.

"בשם הבן" זכה לשבחי המבקרים והוקרן במסגרת התחרות הרשמית בפסטיבל קאן ( באדיבות סרטי יונייטד קינג )