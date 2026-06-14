כתב אישום ראשון נגד המתפרעים מחוץ לביתו של השופט סולברג

עשרה ימים אחרי ההתפרעויות מחוץ לביתו של שופט בית המשפט העליון נועם סולברג, פרקליטות המדינה מגישה כתבי אישום ראשונים.

הבוקר הוגש לבית משפט השלום בירושלים כתב אישום נגד נחמן פלטניק (20), אברהם פריד (20), גרשון חנון (21) ושמעון עטפ (41), תושבי בית שמש, בגין חלקם בהתפרעות האלימה מחוץ לביתו של סולברג באלון שבות. על פי כתב האישום, שהוגש באמצעות עו”ד אריאל אילוז מפרקליטות מחוז ירושלים, על רקע פסקי דין שעסקו באכיפת חובת הגיוס על תלמידי ישיבות, פורסמה קריאה לקיום מחאה סמוך לביתו של השופט סולברג. בעקבות זאת הגיעו למקום למעלה ממאה בני אדם, ובהם הנאשמים.

חלונות ביתו המנופצים של סולברג ( חיים גולדברג/פלאש90 )

על פי כתב האישום, עם הגעת המשתתפים למקום התפתחה התפרעות אלימה סביב ביתו של השופט סולברג, במהלכה נופצו חלונות הבית, נגרם נזק לרכב ולרכוש נוסף, הושלכו אבנים לעבר הבית, נחסם הכביש המוביל אליו לפרקי זמן שונים, וחלק מהמשתתפים נכנסו לחצר ולחנייה הצמודה לבית.

כתב האישום על עבירת התפרעות

במהלך האירוע הושלכו פשקווילים ודגלים, הותקף אחד משכניו של השופט, וניידת משטרה שהגיעה למקום נאלצה להתרחק לאחר שמשתתפים באירוע רצו לעברה תוך קריאות שונות. לפי כתב האישום, הנאשמים השתתפו בהתפרעות ושניים מהם אף נכנסו לחניית הבית במהלך ההתפרעות.

כתב האישום מייחס לכלל הנאשמים עבירת התפרעות, ולשניים מהם גם עבירת הסגת גבול.

בבקשת המעצר לבית המשפט ציין עו”ד אריאל אילוז כי ״כתב האישום עוסק באירוע חמור, יוצא דופן וחסר תקדים, במסגרתו התרחשה התפרעות אלימה מחוץ לביתו של שופט, אשר כללה פגיעה ברכושו, וזאת על רקע תפקידו השיפוטי כשופט בבית המשפט העליון״.

יש לציין כי טרם נתפסו החשודים בניפוץ חלונות ביתו של סולברג ובניפוץ רכבו.