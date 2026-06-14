איך שיר מלפני 30 שנה השתלט לכם על הפיד?

מי היה מאמין שדווקא בשנת 2026 בני דור ה-Z יעזבו את המוזיקה העכשווית ויחזרו כמעט 30 שנה לאחור?

אם פתחתם את הפיד שלכם בטיקטוק או ברילס בימים האחרונים, אין סיכוי שפספסתם את זה: עשרות קבוצות של צעירים שרוקדים בתיאום מושלם ומטורף לצלילי הלהיט האייקוני של להקת הבנים *NSYNC – "I Want You Back".

אז איך שיר שיצא בכלל בשנת 1996 הפך פתאום לאתגר הוויראלי הכי חם ברשת?

האשמה האמיתית בטירוף הזה היא להקת רקדנים קנדית בשם The Brotherhood, בהובלת כוריאוגרף העל סקוט פורסיית'. הלהקה לקחה את השיר הנוסטלגי, הלבישה עליו כוריאוגרפיית היפ-הופ חדשה, מהירה, חדה ומסונכרנת בטירוף, וביצעה אותה על במות של תחרויות ריקוד בינלאומיות.

הסרטון של הביצוע המושלם שלהם הפך לוויראלי ברמות קשות, ויוצרי תוך בטיקטוק לא נשארו אדישים. תוך ימים ספורים נולד ה-"Brotherhood Dance Challenge" – אתגר ריקוד קבוצתי שבו חבורות של צעירים מנסים להוכיח שהם מסוגלים להגיע לרמת הסינכרון המטורפת של הלהקה המקורית.

התוצאה? מיליוני צפיות, אלפי סרטוני חיקוי, ושיר אחד ישן וטוב שמוכיח שמוזיקה מעולה (וכוריאוגרפיה גאונית) אף פעם לא באמת מתים.