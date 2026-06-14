אחרי הביקורות הקשות: זה הזוג השני שנפרד מ״רוקדים עם כוכבים״

אמש הודחו מ"רוקדים עם כוכבים" השף טום אביב והרקדנית יאנה דוברובסקי, והפכו לזוג השני שעוזב את התחרות בעונה הנוכחית - כבר בפרק השני שלהם על הרחבה.

ההתחלה שלא עבדה כבר מהריקוד הראשון היה אפשר להבין שטום מתקשה מאוד להתמודד עם האתגר. מהשופטים הוא קיבל רק 16 נקודות, הציון הכי נמוך העונה, והתגובות ברשת לא איחרו להגיע. צופים רבים תהו איך הגיע לתוכנית מלכתחילה, אחרי שעל הרחבה נראה היה שהוא בקושי מצליח לזוז או להשתחרר בתוך הריקוד.

טום אביב מגן על הכלב שהרג תינוקת: ( שף טום אביב (צילום מסך מתוך אינסטגרם) )

מהמטבח לטלוויזיה

טום אביב מוכר לקהל הישראלי בעיקר בזכות הזכייה שלו במאסטר שף בשנת 2016, שהפכה אותו לאחת הדמויות הכי צבעוניות ובולטות בעולם הקולינריה המקומי.

מאז הספיק להקים מסעדות מצליחות בישראל ובחו"ל, להנחות תוכניות אוכל, להשתתף בנינג'ה ישראל ואפילו לשחק בסדרה הטבח.

אבל נראה שלפחות בכל מה שקשור לרחבת הריקודים - זה פשוט פחות הצד החזק של טום אביב.