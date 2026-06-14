שבועיים לפני הגמר: הדיירת הכי דומיננטית בבית הודחה בהפתעה

הדחה מפתיעה במיוחד נרשמה הערב בבית "האח הגדול", כשטל טיטו הודחה מהתוכנית ממש שבועיים בלבד לפני הגמר הגדול - וסיימה את דרכה במקום התשיעי.

לא מעט צופים היו בטוחים שטל בדרך הבטוחה אל הגמר, ואפילו ראו בה אחת המועמדות החזקות לניצחון העונה. אבל דווקא רגע לפני הישורת האחרונה, הקהל בבית החליט אחרת. אי אפשר היה להתעלם ממנה מהרגע שנכנסה לבית, טל הפכה לאחת הדמויות הכי בולטות בעונה. היא הייתה רועשת, דומיננטית, דעתנית ובעיקר כזו שתמיד הצליחה לייצר עניין בבית. גם מי שלא אהב אותה, הודה שקשה מאוד להתעלם ממנה. היא הייתה חלק בלתי נפרד מהדרמות, מהוויכוחים ומהרגעים שגרמו לעונה הזאת להרגיש חיה ובועטת.

טל טיטו ( באדיבות רשת 13 )

דיירת שעשתה ריאליטי

בזמן שחלק מהדיירים ניסו להישאר באזור הבטוח, טל הלכה עד הסוף עם האישיות שלה - לטוב ולרע. הדעות עליה תמיד היו חלוקות: היו צופים שהתחברו לאותנטיות ולנוכחות שלה, ואחרים שפחות הצליחו להכיל את הסגנון הישיר והחד שלה.

אבל דבר אחד כמעט כולם מסכימים עליו: טל ידעה לעשות ריאליטי.

רגע לפני הגמר

ההדחה של טל משאירה לא מעט צופים בהלם, בעיקר בגלל התחושה שהיא הייתה אחת הדיירות המרכזיות ביותר בבית. עכשיו, כשהגמר כבר מעבר לפינה, נשאר לראות מי יצליח לתפוס את המקום שהיא השאירה אחריה בבית - וגם אצל הצופים.