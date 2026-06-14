בוגי יעלון במתקפה על שופטי בג"ץ: "אתם מקבעים שלטון יחיד"

מקפה חריפה וחסרת תקדים של שר הביטחון לשעבר נגד מערכת אכיפת החוק והדרג המשפטי הבכיר במדינה. משה 'בוגי' יעלון פנה באופן ישיר ונוקב לשופטי בית המשפט העליון וכתב: "אמש שוטרי משטרת ירושלים ניסו למנוע ממני לשאת דברים בהפגנה נגד ממשלת המשיחיים, המשתמטים והמושחתים".

לדברי יעלון, במהלך המחאה החרימו השוטרים את מערכת הכריזה בטענה התמוהה כי "אסור להפעיל מערכת כריזה בשבת". אלא שכאשר השוטרים נשאלו על ידי עורך דין שנכח בשטח בשם איזה חוק הם פועלים – שכן אין שום חוק כזה ופסיקות העבר מתירות חופש ביטוי ומחאה גם בשבת – הם השיבו: "קיבלנו הוראה מגבוה".

על רקע התקרית הזו, יעלון הפנה אצבע מאשימה ישירה לעבר שופטי בג"ץ ותקף את גרירת הרגליים שלהם: "ואתם השופטים, עדיין מתלבטים בעתירה המונחת לפניכם, ונתמכת בחוות דעת של היועצת המשפקטית לממשלה, באשר לכהונתו של עבריין מורשע, כהניסט ופרובוקטור, כשר הממונה על המשטרה!?".

יעלון הבהיר כי למרות הניסיונות להשתיקו הוא נשא את דבריו בפני המפגינים, אך הדגיש כי ההססנות המתמשכת של בג"ץ, המתווספת לפסיקות עבר כמו אישור מינויים ביטחוניים רגישים על ידי ראש ממשלה שהוכיח כי "הישרדותו האישית גוברת על טובת המדינה", פוגעת בדמוקרטיה: "בהססנותכם... אתם מקבעים את הפיכת המשטר במדינת ישראל מדמוקרטיה לשלטון יחיד".

בסיום דבריו הנוקבים שיגר שר הביטחון לשעבר קריאה נואשת למערכת המשפט ותהה "אייכם!?", תוך שהוא מבהיר כי הציבור לא מתכוון לעצור או להרים ידיים אל מול המציאות הפוליטית והמשפטית המשתנה. יעלון חתם את המסר הלוחמני בהצהרה נחרצת לפיה "הרוב במדינה, ימשיך להלחם כדי להציל את המדינה מחורבן".