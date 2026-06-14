רונן צור מעריך: זה יהיה ראש הממשלה הבא 

ערכת הבחירות עולה הילוך בפאנל הפרשנים הפוליטי. במהלך שיחה טעונה היום (ראשון) ברדיו 103fm עם המגישים עמיחי אתאלי וגדעון אוקו, הציג היועץ האסטרטגי רונן צור תחזית לגבי זהות ראש הממשלה הבא.

צור פתח את דבריו בהצהרה דרמטית ונחרצת, והעריך בביטחון כי גדי איזנקוט יהיה ראש הממשלה הבא של מדינת ישראל. לטענתו של צור, איזנקוט מגיע להתמודדות הנוכחית כשהוא חף לחלוטין מאותם חסרונות, משקעים וכעסים שצוברים פוליטיקאים ותיקים לאורך שנים במערכת הפוליטית.

צור הוסיף כי בהפוך על הפוך, לאיזנקוט יש כעת את כל סט המדבקות הציבורי הנדרש כדי לזכות באמון העם, בהיותו רמטכ"ל לשעבר, תושב הפריפריה, בן עדות המזרח, וכמובן אב למשפחה שכולה ששילמה את המחיר הכבד ביותר.

בהמשך הניתוח הפוליטי שלו, קבע צור כי הקמפיין השלילי שמנסים להוביל נגד איזנקוט נדון לכישלון מוחץ. הוא הדף בלעג את הניסיונות של תומכי נתניהו להדביק לאיזנקוט את אותו קמפיין שעבד בעבר מול מועמדים אחרים, ומתח ביקורת חריפה על מי שמנסים לבקר את כושר הביטוי או את הגמגומים שלו.

צור הדגיש כי הניסיונות להשוות את איזנקוט לאנגלית הרהוטה של נתניהו נתפסים כיום כגרוטסקות ומגוחכים, בייחוד לאחר שהאנגלית הזו לא הספיקה למדינת ישראל ב-7 באוקטובר, ולכן המהלכים הללו לא יעזרו למתקפיו של הרמטכ"ל לשעבר.