טיול לראש פינה:  148 שנה למושבה הגלילית והחגיגה גדולה

מאה ארבעים ושמונה שנה מלאו השנה למושבות הברון רוטשילד והחגיגה גדולה.

בכל אחת מאותן נקודות התיישבות ראשונות בארץ יש מה לעשות, יש היכן לטייל ולאכול( (כשר) ובייחוד להרחיב מעט את הנפש והידע על תחילתו של מפעל ההתיישבות בארץ.

אל תחמיצו את המושבה הציורית והיפה ראש פינה. עכשיו בתחילת הקיץ כשבחוץ מרגישים את האויר הצלול כיין, וזה הזמן גם לפסטיבל היין במושבה) זה הזמן ללכת בשבילי ובדרכי המתיישבים הראשונים בראש פינה, לרדת לנחל ולקנח באחד מבתי הקפה הכשרים והמסעדות של ראש פינה.

מי ממחפש גם מקום ללין במושבה הזו כדאי שילך לאחד הצימרים הרבים המציעים בסביבה תנאים טובים ולא יקרים.

גיא אוני

סיפורה של ראש פינה מתחיל עוד בשנת תרל"ח (1878) כאשר קבוצת יהודים צעירים מחליטה לעזוב את צפת ולהקים בה יישוב חקלאי. הצעירים, אשר מאסו בתרבות ה"שנור" החליטו להקים מקום שיתבסס כולו על עבודת האדמה. ח"י אנשים מנתה הקבוצה שבראשה עומד אליעזר רוקח. ליישובם הם קוראים גיא אוני.

חלפו 3 שנים, עוני, רעב וקשיי התאקלמות מותירים את המקום שמם. בשנת 1882 מגיעים למקום קבוצה של "חובבי ציון" מרומניה שבראשה עומד דוד שו"ב. הם משנים את שם המקום לראש פינה לפי הפסוק מתהילים "אבן מאסו הבונים היתה לראש פינה" ואכן היו הם לראש פינה. בכל ישוב בארץ ילמדו את דרך התיישבותם כאות וכמופת.

חזיון

קצרה היריעה לספר את סיפורה של המושבה. חזיון אור קולי נפלא ואיכותי המוקרן בבית הפקידות,( בית ששימש את נציגיו של הברון רוטשילד ואשר היה המרכז האדמיניסטרטיבי והכלכלי של המושבה), מתאר טוב יותר את מפעל ההתיישבות במקום.

סיור במקום, הוא סיור לימים ראשונים. תחילת הסיור באתר השחזור( טל. 04-6936603). בבית הפקידות ( אחד המבנים הראשונים) מקבלים "צבע" על תולדות ההתיישבות, חזיון אור קולי והסבר מקיף. מבית הפקידות נמשיך רגלית לבית המלון של אלתר שוורץ ומולו בית הכנסת של המושבה( על כל הבתים שילוט ברור ). סיפורו של בית כנסת זה הוא סיפור מיוחד. בצידו האחד של בית הכנסת, בית היולדות של המושבה, (שהיה גם ביתו של רופא המושבה פרופסור גדעון מר) ולמול תיבת החזן- בית העלמין. יודעי דבר אומרים על מיקומו של בית הכנסת "דע מאין באת ולאן אתה הולך". כשניצב החזן את מול בית העלמין בוודאי תהא תפילתו שלמה יותר.

סיור בבית העלמין, תוך קריאת שמות הנפטרים הוא שיעור היסטוריה מצוין.

מבית הקברות ממשיכים בשביל העולה מערבה את תוך הואדי לתוככי נחל ראש פינה. מוצאו של הנחל בשכונת יד שרה בצפת ואין צורך להגיע עד לשם. גם הליכה קצרה במסלול טבעתי יגלה לנו את עצי הבוסתן ושאר פרות הארץ בעונות אחרות.

בין לבין סיור בתוך הגלריות הנפלאות. מבית הבאר, בדים ובגדים, קרמיקה, פיסול בזכוכית (כולל דגם של בית הכנסת) ועוד.

לפני שהולכים לטעון משהו, משהו לגוף. ברחובה הראשי של ראש פינה, גיא אוני הוצבו פינות הסבר על תולדותיה. עלו ברגל, לאורך הכביש. זה טוב לגוף, לנפש ולידע.

במעלה ההר מצפה נמרוד. אל תחמיצו. נקודת תצפית יפה על כל האזור והקדשה לנופלים.

איך מגיעים?

נוסעים בכביש 90 כביש טבריה – קרית שמונה עד לשילוט ראש פינה.

פונים מערבה (שמאלה לבאים מדרום) ונוסעים בכביש המרכזי- רחוב רמת גן כמעט עד הסוף.לפני סופו של הרחוב פונים שמאלה , מחנים במגרש החניה והולכים לבית הפקידות, שם מומלץ להתחיל את הסיור.לקבוצות ובתיאום מראש ישנה אפשרות להדרכה ע"י העמותה.