מינוי חדש: תא"ל הישאם אבראהים מונה למזכיר הצבאי של שר הביטחון

שינוי משמעותי בלשכת שר הביטחון בקריה בתל אביב. שר הביטחון ישראל כ"ץ הודיע היום (ראשון) על החלטתו למנות את תת-אלוף הישאם אבראהים לתפקיד המזכיר הצבאי לשר הביטחון.

תא"ל אבראהים, בן העדה הדרוזית, מכהן בתקופה האחרונה כראש המנהל האזרחי ביהודה ושומרון, ונחשב לקצין דומיננטי ומוערך מאוד בשורות צבא הגנה לישראל. המינוי הנוכחי מגיע בעיתוי רגיש ומתוח, כאשר מערכת הביטחון כולה נדרשת לקבלת החלטות אסטרטגיות וניהול מערכות רב-זירתיות מורכבות.

לפני כחצי שנה חשף באומץ את ההתמודדות המשפחתית הפרטית שלו, הכוללת תמרון מורכב בין שירותו התובעני לבין ליווי בנו ג'וד בן ה-10, שנולד עם תסמונת דאון. מעבר לכך, הוא מקפיד להתנדב מדי שבוע עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים.

אל מול מועמדותו שקשרו בכירי מערכת הביטחון, שר הביטחון ראיין לתפקיד המזכיר הצבאי גם את מפקד אוגדה 210 ברמת הגולן, תא"ל יאיר פלאי, ואת מפקד אוגדה 98, תא"ל גיא לוי, אולם לבסוף בחר באבראהים, שהיה המועמד המועדף על הרמטכ"ל זמיר. בשלב זה, עתידם המקצועי של תא"ל פלאי ותא"ל לוי בצמרת הפיקוד עדיין אינו ברור.

לאורך שירותו הצבאי הממושך מילא תא"ל אבראהים שורה ארוכה של תפקידי פיקוד וליבה בכירים, בעיקר במערך המתמרן של זרוע היבשה. בין היתר, הוא כיהן בעבר כקצין שריון ראשי (קשנ"ר), פיקד על חטיבת ההכשרות של חיל השריון (חטיבה 460), על חטיבת המילואים 205, וכן שימש כסגן מפקד עוצבת הגליל (אוגדה 91) בגבול הצפון.

הניסיון המבצעי והפיקודי העשיר שצבר בשטח היווה שיקול מרכזי בהחלטה להפקיד בידיו את אחד התפקידים הרגישים ביותר בממשק שבין הדרג הצבאי לדרג המדיני.

עם חתימת המינוי, שר הביטחון ישראל כ"ץ עדכן באופן רשמי את ראש המטה הכללי בנושא, ובירך את תא"ל אבראהים על כניסתו לתפקיד החדש. שר הביטחון הדגיש כי הוא משוכנע שהקצין ימלא את התפקיד החשוב והרגיש בהצלחה רבה, בייחוד לנוכח העובדה שמדינת ישראל ניצבת בימים אלו בעיצומה של תקופה ביטחונית מאתגרת ומשמעותית ביותר לעתידה.

בלשכת שר הביטחון הבהירו כי המינוי תקף באופן מיידי, והקצין יחל את חפיפתו ומילוי תפקידו בלשכה ללא דיחוי.