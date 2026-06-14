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הלהיט החדש של יובל רפאל: מי המלאך השומר שלה?

אחרי שכבשה את אירופה, נציגת ישראל לאירוויזיון לשעבר חוזרת בלהיט בינלאומי חדש

10:21
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יובל רפאל
יובל רפאל | צילום: יובל רפאל (צילום: שי פרנקו)

שנה בלבד חלפה מאז שפרצה לחיינו יובל רפאל ב"הכוכב הבא" , וההישגים שלה פשוט בלתי נתפסים. אחרי שסחפה את אירופה, קטפה את המקום הראשון בהצבעת הקהל באירוויזיון 2025 , ואפילו חזרה לתחרות השנה כיוצרת (והביאה שוב את המקום השני) – הכוכבת הצעירה לא נחה לרגע. בין טורים מסביב לעולם והקלטת שיר נושא לסדרה ב-HBO , היא משחררת כעת את הסינגל החדש והמסקרן שלה – "פאפא" (PAPA).

השיר, שנכתב בשיתוף פעולה עם צליל קליפי, נדב (נאבי) אהרוני ודאנה לב , מלווה בקליפ קולנועי מרהיב בבימויו של עומר אלוני. הקליפ לוקח את הצופים למסע ויזואלי בין עולמות ומציאויות חלופיות בחייה של יובל.

"השיר הזה הוא הלב שלי, הוא מדבר על הדבר הזה שנקרא גורל", שיתפה רפאל בהתרגשות. "'פאפא' זה הדבר ששומר עלינו, המלאך של כולנו". אם אתם רוצים לשמוע את הפלא הזה בלייב, יובל מגיעה יחד עם הלהקה שלה למופע חגיגי ברידינג 3 בתל אביב ב-20.6, ומבטיחה לא מעט הפתעות ואורחים מיוחדים.

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