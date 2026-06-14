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הדרמה הרפואית של נועה קירל: למה היא הובהלה לאיכילוב?

ירח הדבש של כוכבת הפופ ובן זוגה דניאל פרץ הייתה אמורה להיות חופשה רגועה אבל אז הם נאלצו לחזור בהפתעה לישראל

10:04
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נועה קירל בבית החולים איכילוב
נועה קירל בבית החולים איכילוב | צילום: צילום: חשבון האינסטגרם של נועה קירל

זה היה אמור להיות טיול החלומות הרומנטי של השנה, אבל הפך בין רגע לדרמה רפואית מורטת עצבים מעבר לים: הזמרת והכוכבת הבינלאומית, נועה קירל, נאלצה לקטוע במפתיע את ירח הדבש הפוטוגני שלה ושל בעלה הטרי ביפן, ולחזור בבהלה בטיסה ישירה לישראל.

שמועות רבות הציפו את הרשת ביממה האחרונה לגבי סיבת החזרה הדחופה, אך הבוקר (ראשון) קירל שמה קץ לספקולציות והעלתה פוסט מרגיע – אך מפתיע – היישר ממיטת בית החולים "איכילוב" בתל אביב.

בתמונה שהעלתה לרשתות החברתיות, שיתפה הכוכבת את מעריציה המודאגים במה שהתרחש מאחורי הקלעים: "תכננו ירח דבש, אבל התוספתן שלי לא כל כך זרם", כתבה בהומור האופייני הישר מחדר ההתאוששות, לאחר שעברה ניתוח אפנדיציט חירום.

קירל מיהרה להרגיע את מיליוני העוקבים, הודתה לצוות הרפואי ולא שכחה להרים לבן הזוג התומך: "אני בסדר גמור, תודה לכולכם על הדאגה. יש לי בעל מושלם שדאג לי. רק בריאות, אמן!"

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