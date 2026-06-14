הצגה חדשה  מפרי יצירתו של שלום עליכם: כוכבים תועים

אחד הרומנים המפורסמים ביותר של שלום עליכם, גדול סופרי היידיש אי פעם, מגיע בימים אלו לקרשי הבמה.

הסיפור עוקב אחר שני צעירים - רייזל ולייבל - והמפגש שלהם עם עולם התיאטרון.

לעולם לא להפרד

אל העיירה הקטנה שבה שני הצעירים חיים מגיע יום אחד תיאטרון יידיש נודד. רייזל ולייבל מתאהבים בתיאטרון ומתאהבים זה בזו. הם מחליטים לברוח יחד עם להקת השחקנים, לעולם לא להיפרד, ולהקדיש את חייהם לאמנות.

ביום הבריחה, שרשרת של תאונות מפרידות בין הנערה והנער - והם מתפצלים לשני כיווני בריחה שונים. עשרים שנה שני הכוכבים נודדים ותועים ברחבי העולם, הוא הופך לשחקן מפורסם והיא לזמרת, אך המסלולים שלהם לא מצטלבים. רק כשהם כבר אנשים מבוגרים וכוכבים ידועים נתקלים השניים זה בזו בניו יורק.

המפגש שלהם הוא מפגש מיתי בין שני יצרים, ודרך הרגע הטעון הזה שלום עליכם מבקש לשאול מהו המחיר של התהילה? מה קורה כשהאידיאלים של הנעורים פוגשים את המציאות? ועל מה אמנים יהודים צריכים לוותר על מנת לגעת בשמיים?

מה שנפתח כהרפתקה רומנטית הופך למסע בין יבשות, בין שפות, בין תקופות – ובעיקר, בין הזהות הקהילתית שממנה באו – לבין החופש שבו הם חושקים. המחזה נע בין מזרח אירופה לאמריקה, בין חלום למציאות – ומעלה שאלות על שייכות, יצירה, מסורת וחיפוש אחר קיום עצמאי.

זהו סיפור עדין, מוזיקלי ונוגע ללב – על התנגשות בין דור לדור, בין קהילה לאינדיבידואל, ועל האור הקטן שעדיין בוער אצל אלו שנודדים עם חלום.

את העיבוד הזה כתב ריצ'רד נלסון לפי בקשתו של הבמאי יותם גוטל.

ריצ'ארד נלסון הוא מחזאי אמריקאי ידוע מאוד, זוכה טוני, לשעבר מחזאי הבית של הרויאל שקספיר קומפני.

בכורה עולמית

זו בכורה עולמית לעיבוד שלו ל"כוכבים תועים" - אירוע בסדר גדול חריג בתיאטרון הישראלי.

הפעם האחרונה שבה מחזה על פי הרומן עלה בעברית בארץ בשנת 1950 בתיאטרון הקאמרי. ועיבוד לרומן עלה גם ביידישפיל.

כיום, העיבוד הוא חלק ממגמה עכשווית וצעירה של הסתכלות מחודשת על תרבות היידיש. תרבות זו הודרה במשך שנים מהשיח הישראלי, וכיום אנחנו רואים צעירים רבים שלומדים את השפה, המוסיקה והקולינריה היידישאית.

שנת 2026 גם מציינת 90 שנה למותו של שלום עליכם, מועד אשר מזמן הזדמנות לעיון מחודש בכתביו.

אגב. ההפקה מוקדשת לזכר סשה ליסיאנסקי ז"ל שהחל לעבוד על הפרוייקט והלך לעולמו לפני תחילת החזרות

בעיבוד הזה יהיו ריקודים, וידאו, ועשרה שחקנים על הבמה. חלק מהשירים יהיו בשפת המקור, כלומר ביידיש. תיאטרון החאן במיטבו.