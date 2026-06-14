אהוד ברק על נתניהו: "נגרש אותו במקלות ואבנים"

ריאיון שהעניק הבוקר (ראשון) לתוכנית "הבוקר הזה" בכאן חדשות ברשת ב', תקף אהוד ברק בחריפות חסרת תקדים את ראש הממשלה בנימין נתניהו ואמר כי אם נתניהו ינסה לחבל בבחירות, לא תהיה ברירה אלא לגרש אותו במקלות ואבנים.

ברק הסביר כי תרחיש כזה הוא קל מאוד לביצוע, ותיאר מסלול שבו תקרית ביטחונית בנבטיה תוביל לתגובה ישראלית בדאחייה, שתגרור בתורה מלחמה כוללת עם איראן ותביא לביטול הבחירות.

מלבד האזהרות המקומיות, התייחס ברק בהרחבה גם למישור הבינלאומי ולמזכר ההבנות המתגבש בין ארצות הברית לאיראן. הוא הגדיר את ההסכם בשתי מילים כ"רע מאוד", וטען כי ישראל משלמת כעת את מחיר היוהרה, העיוורון והמניפולציות שניסה נתניהו להפעיל בעבר על הנשיא דונלד טראמפ.

לדבריו, המסמך המתגבש אינו מעניק מענה לאיום הטילים או לפעילות של השלוחות האיראניות באזור, אלא מתמקד בסוגיית הגרעין בלבד, בשעה שלישראל יש כעת אפס השפעה על המתרחש, דבר אותו הגדיר כטרגדיה.

ברק המשיך וניתח את מאזן הכוחות האזורי שנוצר בשנה האחרונה, והצביע על פער עמוק בין ההצלחות הטקטיות לתוצאה האסטרטגית. לטענתו, אף שאיראן ספגה מכות אדירות בחודשים האחרונים, היא יצאה מחוזקת מבחינה פנימית, אזורית ובינלאומית כאחד.

מנגד, הוא קבע כי למרות שישראל השיגה הישגים מזהירים לאחר שלב ההתעשתות הראשוני מאירועי 7 באוקטובר, בשורה התחתונה היא סיימה את המערכה כשהיא במצב מוחלש.

לסיכום דבריו, קבע ראש הממשלה לשעבר כי אף אחת ממטרות המלחמה המרכזיות מול איראן לא הושגה בפועל. הוא ציין כי היעד המרכזי, גם אם לא הוכרז רשמית, היה הפלת המשטר בטהרן, דבר שלא קרה על אף שהמשטר צפוי ליפול מתישהו בעתיד. בנוסף, הדגיש ברק כי גם היעד השני של חיסול תוכנית הגרעין האיראנית נכשל לחלוטין, ותוכנית זו נותרה חיה, נושמת ובועטת.