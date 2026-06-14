לא רק שחקן: הצעד הבא של גורי אלפי ידהים אתכם

אנחנו רגילים לראות אותו מצחיק אותנו על המסך, משחק בסדרות מובילות ומביים, אבל לצעד הבא של גורי אלפי מעטים ציפו : השחקן והקומיקאי האהוב מפתיע ומשיק שיתוף פעולה מוזיקלי ראשון ומרגש במיוחד.

אלפי גייס את קולו הייחודי לטובת שיר חדש בשם "התייצבות", אך הוא לא עושה את זה לבד. מדובר בפרויקט משפחתי ואמנותי יוצא דופן, בו הוא חובר לאביו – המשורר ואיש התרבות יוסי אלפי שכתב את המילים, ולאחד המלחינים הבולטים והמוערכים בישראל, קובי אשרת, שהופקד על הלחן.

"לבחור בתקווה גם כשהמציאות מאתגרת"

השיר "התייצבות" נולד מתוך רצון לתת ביטוי לחוויה הישראלית העכשווית, ומבקש להעניק קול לרוח האנושית דווקא ברגעים של קושי ואי-ודאות. לדברי היוצרים, השיר מזכיר שלצד הכאב והמורכבות, תמיד קיימת האפשרות לבחור באמונה ובכוח להמשיך קדימה.

התוצאה היא שילוב עוצמתי ומעורר השראה בין טקסט פיוטי ללחן סוחף, שמצליח לגעת ישר בלב. האם מדובר בסינגל חד-פעמי או בפתח לקריירה מוזיקלית ענפה? ימים יגידו, אבל אין ספק ש"התייצבות" הוא שיר שאי אפשר להתעלם ממנו.