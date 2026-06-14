הח"כ מעריך: מתי תהיה המלחמה הבאה עם איראן?

חבר הכנסת עמית הלוי (הליכוד) מתייחס בראיון לכאן רשת ב' להתפתחויות המדיניות והביטחוניות האחרונות מול איראן, ומציג עמדה מפוכחת ומורכבת בנוגע להסכם הפסקת האש שנכנס לתוקפו.

הלוי אינו חוסך בביקורת על עצם ההתנהלות מול המשטר בטהראן, אך מבהיר כי המציאות הנוכחית מעניקה למדינת ישראל חלון הזדמנויות קריטי שיש לנצל אותו באופן מיידי לטובת ביצור ביטחונה של המדינה לטווח הארוך.

"לא לדורות, לשנה-שנתיים הקרובות"

"כל הסכם עם השטן הוא הסכם רע", הצהיר ח"כ הלוי, כשהוא מגדיר בבירור את אופיו של המשטר האיראני ואת חוסר האמון המוחלט שיש לגלות כלפי כל הבנה אליה מגיעים מולו.

עם זאת, חבר הכנסת מהליכוד מצביע על הרווח המעשי המיידי של המהלך עבור מערכת הביטחון הישראלית: "בהקשר האיראני אכן קנינו זמן. ברור שלא לדורות, אבל לשנה-שנתיים הקרובות".

היעד: אי תלות באספקה חיצונית

לדברי הלוי, הדרישה המרכזית כעת מהדרג המדיני והביטחוני היא לא לשקוע באשליות של שקט, אלא לפעול להשגת יעד אסטרטגי שישנה את מאזן הכוחות האזורי ויפחית את התלות של ישראל במדינות אחרות.

"צריכים לנצל את הזמן האסטרטגי הזה כדי להיערך לעצמאות חימושית", סיכם ח"כ הלוי, כשהוא מסמן את ייצור החימוש העצמי כאחד הלקחים המרכזיים מהחודשים האחרונים לקראת העימותים הבאים.