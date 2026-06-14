בפרק ה-11 של הפודקאסט "אויבער חוכמעס" עם אריאל שרפר מתארח עו"ד גלעד קורינאלדי, נצר למשפחה יהודית איטלקית של רבנים ומשפטנים ובנו של פרופסור מיכאל קןרינאלדי ז"ל, שמספר על חיבתו מילדות לבתי-כנסת בארץ ובעולם ומגדיר אותם "פס הקול של היהדות".
עו"ד קורינאלדי מתאר את המאבק המשפטי המורכב שניהל למניעת החרבת בתי הכנסת בגוש קטיף בידי יהודים בתקופת ההתנתקות, שהובא במלואו כדרמה משפטית מהחיים בספרו "משפט נעילה" וגם הועלה כהצגה ע"י מרכז ההסברה של גוש קטיף.
"בית כנסת זה מרכז הקהילה ונשמתה"
עו"ד קורינאלדי מספר בפרק על משמעות המושג "בית כנסת" מבחינות נוספות ובהן ארכיטקטורה וקולינריה ולדבריו זה לא רק מקום אלא "בית שני, לב ונשמה של היהדות".
הפרק מתמקד בסוגיה המשפטית המורכבת למי שייך בית הכנסת. "הדיון המשפטי הזה ייכתב בדפי ההיסטוריה של מדינת ישראל", מצהיר השחקן המגלם את עו"ד קורינאלדי בהצגה, וגלעד שהפך במציאות להיות "סנגורם של בתי הכנסת של גוש קטיף" מסכם את התהליך המשפטי הארוך במשפט סיכום קצר: "ניצחון עצוב וחשוב".
פרק שהוא מסע בזמן, לחקר משמעות בתי הכנסת בעבר ובהווה ותזכורת לסיפור משפטי משמעותי שראוי שיישמר וייזכר לדורות הבאים.
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"אויבער חוכמעס" עם אריאל שרפר- בכל יום ראשון פרק חדש באתר סרוגים.
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