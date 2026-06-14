אויבער חוכמעס פרק 11 עם עו"ד גלעד קורינאלדי - צילום: אולפן סרוגים אויבער חוכמעס פרק 11 עם עו"ד גלעד קורינאלדי | צילום: צילום: אולפן סרוגים 10 10 0:00 / 31:48

בפרק ה-11 של הפודקאסט "אויבער חוכמעס" עם אריאל שרפר מתארח עו"ד גלעד קורינאלדי, נצר למשפחה יהודית איטלקית של רבנים ומשפטנים ובנו של פרופסור מיכאל קןרינאלדי ז"ל, שמספר על חיבתו מילדות לבתי-כנסת בארץ ובעולם ומגדיר אותם "פס הקול של היהדות".