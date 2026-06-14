שחקן כדורגל בליגה בכירה נעצר בחשד להטיית משחקים

דרמה בספורט הישראלי: המשטרה הודיעה כי הבוקר (ראשון) נעצר שחקן כדורגל פעיל בקבוצה בליגה בכירה, בחשד להימורים בלתי חוקיים בהקפים גדולים, חשד להטיות משחקים, עבירות על פי חוק איסור הלבנת הון ועבירות מס אותן ביצע ביחד עם אחרים. במשטרה אמרו כי צפויות גם חקירות של מעורבים וחשודים נוספים בפרשה.

מעצרו של הכדורגלן הבכיר התבצע כחלק מחקירת פרשיה של כנופייה ממגדל העמק המנוהלת באכ"ל צפון להב 433. המעצר הבוקר מצטרף למעצרים שבוצעו בשבוע שעבר, במסגרת החקירה המנוהלת ביאל"כ להב 433, מפלג שוחד והימורים בספורט.

במשטרה אמרו כי החקירה מתנהלת בשיתוף פעולה מלא עם ההתאחדות לכדורגל. במסגרת החקירה עלה, כך על פי החשד, שהשחקן שנעצר הימר באופן שיטתי ולא חוקי, באופן "שאינו הולם את היותו שחקן פעיל בקבוצה בכירה".