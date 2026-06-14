"איראן יצאה מחוזקת": הטענות הקשות נגד ראש הממשלה

הביקורת על התנהלות הממשלה סביב ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן נמשכת, כאשר יו"ר בני גנץ וראש הממשלה לשעבר אהוד ברק האשימו את ראש הממשלה בנימין נתניהו בכישלון מדיני ואסטרטגי.

בריאיון לרדיו 103FM התייחס גנץ להמשך הירי מלבנון ולטענות בדבר הקשר המתמשך בין איראן לחיזבאללה, ואמר כי ישראל לא הצליחה למנף את הישגיה בשדה הקרב

"זה כישלון שאיראן ולבנון מחוברות. נתניהו, שטוען ל'ליגה אחרת' עם האמריקנים, היה צריך לעבוד בזה, והוא לא עשה את זה בהצלחה", אמר.

כשנשאל האם ברגע המכריע נכנע נתניהו ללחץ האמריקני, השיב גנץ: "כן. זו תקלה של נתניהו".

"יש תחושה של פספוס אסטרטגי. לא הצלחנו, לא בלבנון, לא באיראן ולא בקשר שביניהן, למצות אסטרטגית את ההישגים הצבאיים. ההסכם שמתגבש מסנן הרבה מאוד דברים ומבטיח מעט מאוד. ישראל תצטרך להיערך להתמודד עם המציאות הזו גם בשנים הבאות".

עוד בכיר לשעבר שמתח ביקורת על נתניהו הוא ראש הממשלה לשעבר, אהוד ברק.

בריאיון לכאן רשת ב אמר כי "זה רע מאוד. ישראל משלמת את מחיר היוהרה והעיוורון של נתניהו ואת מחיר המניפולציות שהוא ניסה לעשות על טראמפ", אמר.

"איראן יצאה מחוזקת, ישראל יצאה מוחלשת, וזאת האחריות האסטרטגית של נתניהו. הוא נכשל".