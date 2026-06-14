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חדשות פוליטי מדיני

"איראן יצאה מחוזקת": הטענות הקשות נגד ראש הממשלה

ברקע המגעים להסכם בין ארה"ב לאיראן והמשך המתיחות בגבול לבנון, בכירים לשעבר מותחים ביקורת חריפה על ראש הממשלה ומאשימים: ישראל נכשלה

07:58
3 תגובות
בנימין נתניהו
בנימין נתניהו | צילום: שלו שלום / פלאש90

הביקורת על התנהלות הממשלה סביב ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן נמשכת, כאשר יו"ר בני גנץ וראש הממשלה לשעבר אהוד ברק האשימו את ראש הממשלה בנימין נתניהו בכישלון מדיני ואסטרטגי.

בריאיון לרדיו 103FM התייחס גנץ להמשך הירי מלבנון ולטענות בדבר הקשר המתמשך בין איראן לחיזבאללה, ואמר כי ישראל לא הצליחה למנף את הישגיה בשדה הקרב

"זה כישלון שאיראן ולבנון מחוברות. נתניהו, שטוען ל'ליגה אחרת' עם האמריקנים, היה צריך לעבוד בזה, והוא לא עשה את זה בהצלחה", אמר.

כשנשאל האם ברגע המכריע נכנע נתניהו ללחץ האמריקני, השיב גנץ: "כן. זו תקלה של נתניהו".

"יש תחושה של פספוס אסטרטגי. לא הצלחנו, לא בלבנון, לא באיראן ולא בקשר שביניהן, למצות אסטרטגית את ההישגים הצבאיים. ההסכם שמתגבש מסנן הרבה מאוד דברים ומבטיח מעט מאוד. ישראל תצטרך להיערך להתמודד עם המציאות הזו גם בשנים הבאות".

עוד בכיר לשעבר שמתח ביקורת על נתניהו הוא ראש הממשלה לשעבר, אהוד ברק.

בריאיון לכאן רשת ב אמר כי "זה רע מאוד. ישראל משלמת את מחיר היוהרה והעיוורון של נתניהו ואת מחיר המניפולציות שהוא ניסה לעשות על טראמפ", אמר.

"איראן יצאה מחוזקת, ישראל יצאה מוחלשת, וזאת האחריות האסטרטגית של נתניהו. הוא נכשל".

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תגובות

3
2
שי
לפני 29 דקות

ביבי עושה הכול כדי שהשמאל יעלה לשלטון. האיש זקן, חלש ולא מסוגל לכלום חוץ מלהצהיר הצהרות לוחמניות בשתי שפות, להורות לצה"ל להפציץ תשתיות ולבצע חיסולים נקודתיים שלא משנים את המצב. חבל, הגענו ל-1992, כולל הסכמי אוסלו חדשים.

1
חיים
לפני 25 דקות

אתה מדבר שטויות

1
גל
לפני 26 דקות

ביבי עשה הכל נכון זה שיש נשיא מטורלל הן לטובה והן לרעה זה לא אשמתו.