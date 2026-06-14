53 שנות המתנה הסתיימו: הניקס אלופי ה-NBA

עשרות שנים של ציפייה, אינספור אכזבות ותדמית עיקשת של "הלוזרית הנצחית" הגיעו הבוקר (ראשון) לסיומן. ניו יורק ניקס היא אלופת ה-NBA לעונת 2025/26 לאחר שניצחה 90:94 את סן אנטוניו במשחק החמישי של סדרת הגמר והשלימה ניצחון 1:4 בסדרה.

עבור המועדון מהתפוח הגדול מדובר באליפות ראשונה מאז שנת 1973 ושלישית בלבד בתולדותיו, רגע היסטורי שהחזיר את אחד המועדונים המפוארים בליגה למקום שבו אוהדיו חלמו לראות אותו במשך יותר מחצי מאה.

גם במשחק ההכתרה, כמו לאורך כל הפלייאוף, הניקס סירבו להישבר. סן אנטוניו פתחה טוב יותר, שלטה במשך דקות ארוכות ואף עלתה ליתרון של 16 נקודות, אך ניו יורק הצליחה לחזור פעם נוספת מהבור.

מי שעמד במרכז הקאמבק היה כמובן ג'יילן ברונסון, שסיפק הופעת ענק עם 45 נקודות והוכיח פעם נוספת מדוע הפך למנהיג הבלתי מעורער של הקבוצה. ברונסון הוביל את החזרה המרשימה, ובשלוש הדקות האחרונות ניו יורק אף עלתה ליתרון ראשון מאז הרבע הראשון – יתרון עליו כבר לא ויתרה.

לצדו בלט לאורך הסדרה גם או ג'י אנונובי, שהציג את הכדורסל הטוב בקריירה שלו בפלייאוף והיה אחד הגורמים המרכזיים למסע האליפות.

הזכייה מגיעה ימים ספורים בלבד לאחר אחד המשחקים הזכורים בתולדות סדרות הגמר, אז מחקה ניו יורק פיגור בלתי נתפס של 29 נקודות בדרך לניצחון במשחק הרביעי. הקאמבק ההוא סימל יותר מכל את האופי של הקבוצה הזו – קבוצה שלא ויתרה גם כשהכול נראה אבוד.

בצד השני, ויקטור וומבניאמה מסיים את הפלייאוף הראשון בקריירה עם אכזבה גדולה, אך גם עם לא מעט ניסיון שצבר בדרך. הכוכב הצרפתי הצעיר הוביל את הספרס לאורך העונה והפלייאוף, אך ייאלץ להמתין לפחות עוד שנה בניסיון לזכות בטבעת הראשונה שלו.

עבור אוהדי ניו יורק, לעומת זאת, הלילה הזה ייזכר לדורות. אחרי 53 שנים של המתנה, הניקס סוף סוף חזרו לפסגת הכדורסל העולמי.