פתיחה צולעת לברזיל: רק 1:1 מול מרוקו

בית ג' של מונדיאל 2026 יצא הלילה (בין שבת לראשון) לדרך עם אחד המשחקים המסקרנים של שלב הבתים, כאשר ברזיל ומרוקו נפרדו בתיקו 1:1 באצטדיון מטלייף בניו ג'רזי.

הסלסאו של המאמן קרלו אנצ'לוטי עלו למשחק ללא הכוכב הפצוע ניימאר, אך גם בלעדיו נחשבו לפייבוריטים מול נבחרת מרוקו, שהגיעה לאחר ההצלחה ההיסטורית שלה במונדיאל הקודם.

אלא שעל כר הדשא דווקא המרוקאים היו אלה שפתחו טוב יותר והגיעו למספר מצבים מסוכנים כבר בדקות הראשונות.

בדקה ה-20 באה מרוקו על שכרה. ברהים דיאס שלח כדור עומק מדויק לעבר איסמעיל סייבארי, והחלוץ סיים במהלך נהדר כשהקפיץ מעל השוער אליסון בקר וקבע 0:1 למרוקאים.

ברזיל הצליחה להגיב כעבור 11 דקות בלבד. ויניסיוס ג'וניור ביצע מהלך אישי מרשים לאחר חילופי מסירות עם ברונו גימראייש, חדר לרחבה ובעט לרשת כדי לאזן ל-1:1.

למרות השוויון, המשחק לא התהפך לכיוון הברזילאי. מרוקו המשיכה להציג כדורגל התקפי ובטוח, החזיקה בכדור לפרקים ארוכים והצליחה להקשות על אחת המועמדות הבכירות לזכייה בטורניר.

במחצית השנייה ביצעו שתי הנבחרות שורה של חילופים בניסיון להכריע את ההתמודדות, אך השוערים וההגנות עמדו במשימה, והמשחק הסתיים בחלוקת נקודות.

עבור ברזיל מדובר בפתיחה מעט מאכזבת לקמפיין, בעוד שמרוקו יכולה להיות מרוצה מאוד מהיכולת שהציגה ומהעובדה שעמדה שווה בשווה מול אחת האימפריות הגדולות של הכדורגל העולמי.

הנקודה שהשיגה הלילה עשויה להתברר כחשובה במיוחד בהמשך הדרך, ובעיקר מחזקת את התחושה שמרוקו שוב מסוגלת להיות אחת ההפתעות הגדולות של הטורניר.