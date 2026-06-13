הלב נשבר: אלוף-משנה נתנאל  לסרי הלך לעולמו

אבל כבד בצה"ל ובמערכת הביטחון: אלוף-משנה נתנאל (נתי) לסרי הלך לעולמו בגיל 40, לאחר מאבק הירואי וממושך של שלוש שנים במחלת הסרטן. לסרי, ששימש בתפקידו האחרון כראש מחלקת תכנון בזרוע היבשה, נחשב לאחד הקצינים המבטיחים והמוערכים בחיל השריון ובמערך הלוחם.

לסרי, יליד לוד ובוגר שבט הצופים המקומי, התגייס לצה"ל בשנת 2004 לחטיבה 401 של חיל השריון. לאורך שירותו המפואר לקח חלק בכל המערכות המרכזיות של שני העשורים האחרונים. במלחמת לבנון השנייה לחם כאיש צוות טנק, ובהמשך מילא שורה של תפקידי פיקוד באוגדת עזה, בהם קצין מבצעים גדודי במבצע "עופרת יצוקה" וסגן מפקד פלוגה במבצע "חורף חם".

במהלך שירותו כמפקד פלוגה מבצעית בגדוד 52, הוביל לסרי את לוחמיו בבלימת מתקפת טרור מורכבת במפגש הגבולות ישראל–מצרים–רצועת עזה, פעילות עליה זכה בתעודת הערכה ממפקד אוגדת עזה. על תפקודו כמ"פ במהלך מבצע "עמוד ענן" הוענקה לו תעודת הצטיינות יוקרתית מהרמטכ"ל.

בהמשך הדרך, השתתף במבצע "צוק איתן" כמפקד פלוגת ההכשרות של קורס מפקדי טנקים, שירת כסגן מפקד גדוד 52, וכיהן כעוזר ראש אגף המבצעים (אמ"ץ). בין השנים 2019–2021 פיקד בגאון על גדוד 9, ולאחר מכן מונה לקצין האג"ם של אוגדה 162. באוגוסט 2023 מונה למפקד עוצבת גולן והחרמון, תפקיד אותו מילא עד אפריל 2024. במאי 2025, חרף מחלתו, נכנס לתפקידו האחרון כרמ"ח תכנון בזרוע היבשה.

הוא הותיר אחריו אישה ושלושה ילדים. יהי זכרו ברוך.