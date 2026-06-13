ראש האופוזיציה, ח"כ יאיר לפיד פרסם הערב (שבת) תגובה חריפה להסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן, תוך שהוא מטיח ביקורת קשה בראש הממשלה בנימין נתניהו. לדברי לפיד, ההסכם מהווה "כישלון מוחלט" של נתניהו ואינו משיג אף אחת ממטרות המלחמה של ישראל.

"ההסכם המתגבש לא משיג אף אחת ממטרות המלחמה של ישראל", כתב לפיד. "המשטר שורד, תוכנית הטילים קיימת, ואיראן יכולה לבנות מחדש את תוכנית הגרעין. זה כישלון מוחלט של נתניהו ובדרך הוא הופך אותנו למדינת חסות שמקבלת הוראות לגבי הבטחון הלאומי שלה".

ההסכם בין איראן לארצות הברית ( שאטרסטוק )

התגובה של לפיד מגיעה על רקע דיווחים על התקדמות משמעותית במגעים בין וושינגטון לטהראן. נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הצהיר אמש כי הסכם עשוי להיחתם כבר ביממה הקרובה, ומסר כי "ההסכם שלי עם איראן הוא 'חומה נגד נשק גרעיני'". עם זאת, בישראל גוברת הדאגה מהאפשרות שההסכם המתגבש יהיה מקל יותר מכפי שקיוו בתחילת הדרך. על פי דיווחים, בירושלים חוששים כי חלק מהקווים האדומים שהציב הממשל האמריקני בתחילת המשא ומתן אינם נכללים עוד בנוסח המתגבש. אחת הסוגיות המרכזיות שמעוררות חשש היא עתידו של האורניום המועשר שבידי איראן. בעוד שבישראל העדיפו מהלך של הוצאת החומר הגרעיני משטח איראן, גורמים המעורים בפרטים סבורים כי הממשל האמריקני עשוי להסתפק במודל של דילול האורניום המועשר והפחתת רמת העשרתו. בסביבת ראש הממשלה הביעו חשש מהכיוון שאליו מתקדם המשא ומתן. "החשש הגדול הוא שטראמפ יעשה לנו את מה שאובמה עשה", אמרו גורמים בסביבת ראש הממשלה, בהתייחסות להסכם הגרעין הקודם שנחתם בתקופת ממשל אובמה.

נתניהו במליאה | חיים גולדברג, פלאש 90 ( נתניהו במליאה | חיים גולדברג, פלאש 90 )

לפיד המשיך בתגובתו והבהיר כי לדעתו, "שום מסיבת עיתונאים ושום ספין תקשורתי או סרטון AI לא יסתירו את הכשלון". הוא הוסיף כי "לממשלה הבאה יהיה תפקיד היסטורי: לתקן את הנזק שנגרם מחוסר היכולת של נתניהו להפוך הישגים צבאיים להצלחות אסטרטגיות".

מנגד, ראש הממשלה נתניהו מסר אמש כי הנשיא טראמפ שוחח עמו על מזכר ההבנות המתגבש עם איראן. "אף שישראל אינה צד למזכר ההבנות, ראש הממשלה הביע את הערכתו למחויבותו של הנשיא טראמפ שההסכם הסופי בגמר המשא ומתן יכלול את הוצאת החומר המועשר, פירוק תשתיות ההעשרה, הגבלת ייצור הטילים והפסקת התמיכה של איראן בשלוחות הטרור שלה באזור", נמסר במשרד ראש הממשלה.

הפרשן הצבאי אמיר בוחבוט התייחס אף הוא לדיווחים ומסר: "אני לא רואה סיכוי לכך שהמשטר האיראני מוותר על הגרעין וזו הסכנה הגדולה ביותר. הסכם עם חורים גדולים".

על פי דיווח ב"ניו יורק טיימס", למרות ההסלמה הצבאית בין הצדדים, המשא ומתן נמשך מאחורי הקלעים. בין הנושאים שבמחלוקת: העשרת האורניום, עתיד מתקני הגרעין, הפיקוח הבינלאומי ומאגרי החומר המועשר. גורמים דיפלומטיים מעריכים כי וושינגטון וטהראן מנהלות דיונים סביב ארבע סוגיות מרכזיות שעשויות להכריע את גורלו של הסכם עתידי.

דונלד טראמפ ( לירי אגמי / פלאש90 )

כלי תקשורת באיראן טענו היום כי ההסכם המתגבש כולל הפסקת אש גם בזירה הלבנונית, לצד הפשרת כספים איראניים מוקפאים בהיקף של כ-12 מיליארד דולר. עם זאת, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ זעם על ההדלפות האיראניות וכתב: "פרטי ההסכם שאיראן הדליפה הם פייק ניוז ואין להם קשר לתנאים שהוסכמו בכתב".

ביום שישי, נתניהו מסר הבטחה לתושבי מדינת ישראל: "כל עוד אני ראש ממשלת ישראל - לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. יש ביני לבין הנשיא טראמפ הסכמה מלאה בנושא". הוא הוסיף: "כבר למעלה מ-30 שנה אני בחזית המאבק הבינלאומי נגד תכנית הגרעין של איראן. אלמלא המאבק הזה לאיראן היו מזמן פצצות אטום להשמדת ישראל".