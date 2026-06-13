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טרגדיה במעלה מכמש: תינוק בן 8 ימים נפטר זמן קצר לאחר הברית 

אסון נוראי במועצה האזורית בנימין. זמן קצר לאחר ברית מילה איבד התינוק את הכרתו. הוא הובהל לבית החולים הדסה הר הצופים, שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו

23:03
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טרגדיה במעלה מכמש: תינוק בן 8 ימים נפטר זמן קצר לאחר הברית 
צילום: (צילום: תיעוד מבצעי מד"א)
אמבולנס מד"א (מד"א)

אסון במועצה האזורית בנימין. ביום שישי נערכה ברית לתינוק, וזמן קצר לאחריה הוא איבד את הכרתו. הוא הובהל לבית החולים כשהוא במצב אנוש, והרופאים נאלצו לקבוע את מותו.

מבית החולים הדסה הר הצופים נמסר: "אמש (שישי) פונה אל בית החולים תינוק בן 8 ימים כשהוא ללא דופק ובמהלך נסיונות החייאה של מד״א.

נסיונות ההחייאה נמשכו גם בבית החולים על ידי צוות המחלקה לרפואה דחופה בילדים, אך הוא נאלץ לקבוע את מותו. אנו משתתפים בצער המשפחה".

זוהי הטרגדיה הסרוגה, השנייה בסוף השבוע. מוקדם יותר הערב דיווחנו בסרוגים על פעוט כבן 3 שנפטר בפתאומיות מחיידק אלים בבית החולים איכילוב. הילד היה חבר בקהילת ישיבת 'מעלה אליהו' בתל אביב.

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