טרגדיה במעלה מכמש: תינוק בן 8 ימים נפטר זמן קצר לאחר הברית 

אמבולנס מד"א ( מד"א )

אסון במועצה האזורית בנימין. ביום שישי נערכה ברית לתינוק, וזמן קצר לאחריה הוא איבד את הכרתו. הוא הובהל לבית החולים כשהוא במצב אנוש, והרופאים נאלצו לקבוע את מותו.