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משחקים לאורך הלילה

מונדיאל 2026: ארה"ב הביסה; קנדה נפרדה בתיקו

המארחת ארה"ב פתחה ברגל ימין את המשחקים בשלב הבתים עם 4:1 מהדהד על פארגוואי. קנדה המארחת השלישית נתקעה מול בוסניה הרצגובינה. הערב: שוויץ - קטאר

22:56
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גביע העולם - מונדיאל 2026
גביע העולם - מונדיאל 2026 | צילום: שאטרסטוק

מונדיאל 2026 ממשיך בשלב הבתים. המארחת ארה"ב פתחה את המשחקים שלה עם ניצחון מהדהד על פארגוואי.

בובדילה כבש שער עצמי כבר בדקה ה-7, ואחריו צמד של באלוגוון העלו את האמריקאים ל-3:0 בתוספת הזמן של המחצית הראשונה. מאוריסיו צימק זמנית בדקה ה-78 אבל בתוספת הזמן של המשחק נקבעה התוצאה 4:1 לאמריקאים, שעושים צעד גדול לשלב הבא, בעיקר בזכות יתרון השערים.

מחר בבוקר יתמודדו טורקיה ואוסטרליה, שתי הקבוצות הנוספות בבית ד'.

המארחת השלישית קנדה נתקעה מול בוסניה-הרצגובינה. הבוסנים עלו ליתרון 1:0 במחצית הראשונה משער של לוקיץ'. הקנדים השווה בדקה ה-78.

עוד בבית ב' שוויץ, הפייבוריטית לעלות מהמקום הראשון מובילה 1:0 על קטאר מפנדל מוצלח של אמבולו בדקה ה-17.

עוד הלילה (01:00): המשחק המסקרן עד כה באליפות - ברזיל עם כל הכוכבים מול מרוקו אלופת(/סגנית אלופת, תלוי את מי שואלים) אפריקה ומי שהגיעה לחצי גמר המונדיאל הקודם.

לפנות בוקר (04:00): האיטי עם פיירו (לשעבר במכבי חיפה) מול סקוטלנד בקרב הסינדרלות של בית ג'.

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