"מסוכן מדי": הרשויות בארה"ב הורו להשבית את מודל ה-AI החדש

סערה בעולם הבינה המלאכותית: חברת אנת'רופיק הודיעה כי היא משביתה באופן מיידי את הגישה לשניים מהמודלים המתקדמים ביותר שפיתחה, ימים ספורים בלבד לאחר השקתם לציבור.

לפי הודעת החברה, ההחלטה התקבלה בעקבות דרישה מצד הרשויות בארצות הברית להגביל את השימוש במודלים עבור משתמשים שאינם אזרחי המדינה.

כתוצאה מכך, החליטה החברה לעצור את הגישה למודלים עבור כלל לקוחותיה עד להבהרת המצב הרגולטורי.

בהודעה שפרסמה מסרה אנת'רופיק כי היא נאלצת לפעול בהתאם להנחיות שקיבלה, אף שלטענתה לא הוצגה בפניה בעיית אבטחה חמורה או חולשה קריטית במערכות עצמן.

בלב הסערה עומדים שני מודלים חדשים: "פייבל 5", שהושק לציבור הרחב, ו"מיתוס 5", גרסה מתקדמת יותר שנחשבת לבעלת יכולות חריגות במיוחד.

הגרסה המתקדמת הוגבלה מראש למספר מצומצם של חברות סייבר וגופים ביטחוניים, בשל החשש מהיכולות יוצאות הדופן שלה.

לפי החברה, החשש המרכזי של הרשויות נוגע לשיטה שאותרה לכאורה לעקיפת מנגנוני ההגנה של המודל, תהליך המכונה בעולם הטכנולוגיה "ג'יילברייק".

מדובר בניסיון לעקוף את ההגבלות שהוטמעו במערכת ולאפשר לה לבצע פעולות או לספק מידע שנועדו להיות חסומים.

באנת'רופיק טוענים כי בדיקות שביצעו העלו שהשיטה המדוברת חשפה מספר חולשות מוגבל בלבד, וכי בעיות דומות קיימות גם במערכות בינה מלאכותית אחרות בשוק.

למרות זאת, המודלים החדשים עוררו דאגה בקרב גורמים בממשל האמריקני ובתעשיית הטכנולוגיה.

לפי דיווחים, יכולותיהם המתקדמות מאפשרות ביצוע משימות מורכבות בהיקפים חסרי תקדים, כולל ניתוח והסבה של כמויות עצומות של קוד מחשב בזמן קצר במיוחד.