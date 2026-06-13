נתניהו חושש: זה הוויתור שטראמפ עשוי לתת לאיראן

על רקע הדיווחים על התקדמות משמעותית במגעים בין ארצות הברית לאיראן, גוברת בירושלים הדאגה מהאפשרות שההסכם המתגבש יהיה מקל יותר מכפי שישראל קיוותה בתחילת הדרך.

במערכת המדינית עוקבים בדריכות אחר פרטי ההבנות המסתמנות בין וושינגטון לטהראן, ובישראל חוששים כי חלק מהקווים האדומים שהציב הממשל האמריקני בתחילת המשא ומתן אינם נכללים עוד בנוסח המתגבש.

לפי הערכות בישראל שפורסמו בחדשות 12, אחת הסוגיות המרכזיות שמעוררות חשש היא עתידו של האורניום המועשר שבידי איראן.

בעוד שבישראל העדיפו מהלך של הוצאת החומר הגרעיני משטח איראן, גורמים המעורים בפרטים סבורים כי הממשל האמריקני עשוי להסתפק במודל של דילול האורניום המועשר והפחתת רמת העשרתו.

בנוסף, בישראל מזהים התרחקות מדרישות נוספות שעלו בתחילת הדרך, ובהן הדרישה לאפס העשרת אורניום וכן מגבלות משמעותיות יותר על תוכנית הטילים הבליסטיים של איראן.

בסביבת ראש הממשלה בנימין נתניהו הביעו חשש מהכיוון שאליו מתקדם המשא ומתן.

"החשש הגדול הוא שטראמפ יעשה לנו את מה שאובמה עשה", אמרו גורמים בסביבת ראש הממשלה.

במערכת המדינית מזכירים כי בניגוד להסכם הגרעין שנחתם בתקופת ממשלו של ברק אובמה, לישראל כיום מרחב תמרון מצומצם יותר מול הבית הלבן, בין היתר בשל היחסים הקרובים בין נתניהו לנשיא דונלד טראמפ.

בישראל חוששים גם מהשלכות אזוריות רחבות יותר של ההסכם, ובהן האפשרות שאיראן תזכה להקלות כלכליות משמעותיות וללגיטימציה בינלאומית מחודשת לאחר המלחמה האחרונה.

עם זאת, גורמים אמריקניים מנסים להרגיע את החששות. בכיר בממשל אמר כי ההערכה בוושינגטון היא שקיימים כ-85% סיכויים להשגת הסכם בימים הקרובים.

לדבריו, איראן לא תקבל הטבות כלכליות מיידיות רק בשל החתימה על ההסכם, אלא תידרש לעמוד בשורה של התחייבויות מעשיות לפני שיוסרו ממנה מגבלות.

"אם הם ימסרו אורניום מועשר הם יקבלו משהו בתמורה. אם הם יפרקו מתקני גרעין - הם יקבלו משהו בתמורה. רק לאחר יישום ההתחייבויות שלהם ניישם את שלנו", אמר הבכיר.

עוד הבהיר הגורם האמריקני כי ארצות הברית אינה מצפה מישראל לוותר על זכותה להגנה עצמית במסגרת ההסכם, וכי הסוגיה הועברה גם לדרג המדיני בירושלים.