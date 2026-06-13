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כוכבת הפופ חשה ברע

ירח הדבש נקטע: נועה קירל הובהלה לבית החולים

אחרי תקופה עמוסה במיוחד, הכוכבת ובעלה הכדורגלן טסו ליפן, אך חשו ברע וחזרו לארץ. המשפחה מבקשת לשמור על פרטיותה

20:35
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ירח הדבש נקטע: נועה קירל הובהלה לבית החולים
צילום: (צילום: אבשלום ששוני/ פלאש 90)

חצי שנה בלבד לאחר החתונה המדוברת, וכשהם מנסים למצוא מעט זמן פנוי בלוח הזמנים הצפוף שלהם, יצאו השבוע הזמרת נועה קירל ובעלה, כדורגלן סאות'המפטון דניאל פרץ, לירח הדבש המיוחל שלהם ביפן. אלא שלמציאות היו תוכניות אחרות לגמרי.

על פי דיווח הערב (מוצאי שבת) באתר ישראל היום, זמן קצר לאחר נחיתתם בטוקיו, חשה הכוכבת ברע. בעקבות מצבה הרפואי, קיבלו השניים החלטה לקטוע את הטיול באופן מיידי ולטוס בחזרה לישראל. עם נחיתתה בארץ, הובהלה קירל לבית חולים במרכז המדינה, שם היא מאושפזת כעת.

בשלב זה, נסיבות האשפוז נשמרות תחת סודיות רפואית קפדנית, כאשר בני משפחתה של הזמרת מלווים אותה ומבקשים מהציבור ומהתקשורת לכבד את פרטיותה בשעה זו.

החופשה שנקטעה מגיעה לאחר תקופה עמוסה במיוחד עבור בני הזוג. קירל עבדה מסביב לשעון על צמד מופעי הענק שלה באמפי "מקס לייב פארק" בראשון לציון לצד פרויקטים נוספים, בעוד פרץ ניהל לו"ז אימונים שוחק מעבר לים, ואף חתם רק השבוע על חוזה רשמי לארבע שנים בקבוצת סאות'המפטון האנגלית.

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