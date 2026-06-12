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חדשות צבא ובטחון

צה״ל פגע פגיעה קשה בשרשרת הפיקוד של חיזבאללה

צה"ל חושף את הפגיעה בשרשרת הפיקוד של חיזבאללה: חוסלו יותר מ-10 מפקדי שטח - בהם מחליפים שמונו לאחר חיסול קודמיהם

18:42
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צה"ל בזוטר א-שרקיה
צה"ל בזוטר א-שרקיה | צילום: דובר צה"ל

צה"ל חושף כעת (שישי) כי בתקופה האחרונה, חוסלו יותר מ-10 מפקדי שטח מארגון הטרור חיזבאללה שניהלו את מחבלי הארגון בלחימה נגד כוחות צה"ל ומדינת ישראל. 

בין המפקדים המרכזיים שחוסלו, מפקד יחידת "נצר" - המחבל חאג' סלאמה. תוך פחות מחודשיים בלבד לאחר חיסולו, צה"ל חיסל את שני מחליפיו בזה אחר זה: מהדי בזי ואשרף סלום.

כמו כן, בתוך פחות מ-12 שעות, צה"ל חיסל את מפקד גזרת "שקיף" - נאצר שקיר, ואת מחליפו אחמד סבליני ששימש קודם לכן כסגנו ומונה למחליפו.

צה"ל מאשר כעת כי כי אלו מפקדי השטח המרכזיים ביותר בחיזבאללה שחוסלו בתקופה האחרונה:

מפקד גזרת בינת ג'בייל - עלי עבאס, מפקד גזרת צור - כמיל יונס, מפקד גזרת חג'יר - פואד מוסא, מפקד גזרת ג'בשית - חסין סלאמי, מפקד גזרת אלחיאם - עלי חאי ומפקד גזרת קאנא - מסלם חרב.

עוד נמסר כי צה"ל ימשיך לפגוע במפקדי ארגון הטרור חיזבאללה, המהווים אחראיים ישירים להכוונת האש לעבר אזרחי מדינת ישראל וכוחות צה"ל.

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