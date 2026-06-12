ישראל כ"ץ במסר לטראמפ: "מצפים ממנו שיעמוד על זה"

שר הביטחון ישראל כ"ץ, התייחס היום (שישי) להסכם המתגבש בין ארה"ב לאיראן.

בדבריו הוא מסר כי "נשיא ארה"ב מוביל בימים אלה להסכם עם איראן מתוך ראיית האינטרסים האמריקאים, ובהם גם האינטרס המשותף עם ישראל - למנוע מאיראן נשק גרעיני - ואנו מצפים שיעמוד על העיקרון הזה ועקרונות נוספים בתחום הטילים ושלוחי הטרור.

ביחד הנחתנו על איראן מכות קשות שהסיגו את יכולותיה שנים רבות לאחור. ישראל חייבת לוודא שגם בעתיד תהיה לנו את היכולת לפעול באופן עצמאי כדי למנוע מאיראן נשק גרעיני, ורה"מ בנימין נתניהו ואני הנחינו את צה"ל להיערך בהתאם".

עוד מסר כ"ץ: "ישראל לא תיסוג מאזורי הביטחון בלבנון, בסוריה ובעזה. צה"ל ימשיך להגן על גבולותינו ואזרחינו מתוך כתר החרמון, הרי הלבנון, חבלי ארצנו בשומרון ורוב שטחה של עזה - מול איומי כוחות וארגונים ג'יהאדיסטים, כלקח מרכזי מאירועי ה-7 באוקטובר.

צה"ל לא ייסוג ממחנות הטרור בצפון השומרון, המפונים מתושבים, ובמידת הצורך יורחב המהלך למחנות טרור נוספים. תפיסת הביטחון שלנו חדה וברורה: פועלים מול איומים קרובים ורחוקים ושואפים להכרעות ולא לפשרות וויתורים.

הרבה מונח על כפות המאזניים בתקופה זו ואנחנו נחושים להמשיך ולהוביל מדיניות ביטחונית תקיפה שתמנע פגיעה בהישגינו הביטחוניים ולא תסכן את יכולתנו להיאבק מול ציר הרשע השיעי בהובלת איראן וציר הרשע הסוני בהובלת האחים המוסלמים.

ברצוני להביע הערכה רבה לפיקוד הצה"לי על ההישגים הגדולים ולחיילינו הגיבורים, בסדיר, בקבע ובמילואים, על מלחמת הגבורה למען ביטחון ישראל - ולתושבי הצפון על עמידת הגבורה שנותנת לצה"ל את הכוח להמשיך ולהגן על ביטחונם. אני שולח חיבוק גדול למשפחות השכולות שאיבדו את היקר מכל ומאחל החלמה לכל הפצועים, בגוף ובנפש, שמסרו עצמם למען ההגנה על חיי היהודים וביטחון מדינת ישראל".