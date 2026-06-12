מטורף: ההישג האדיר של אילון מאסק

הטריליונר הראשון בעולם. חברת תעשיית החלל והלוויינים SpaceX השלימה את ההנפקה הציבורית הראשונית (IPO) הגדולה ביותר בהיסטוריה של שוק ההון, מהלך שהפך את המייסד והמנכ"ל, אילון מאסק, לאדם הראשון בעולם ששוויו המוערך על הנייר חוצה את רף הטריליון דולר.

במסגרת ההנפקה, החברה תחל להיסחר בבורסת נאסד"ק תחת הסימול SPCX. מחיר המניה נקבע על 135 דולר, ובסך הכל גויסו כ-75 מיליארד דולר. נתונים אלה מעניקים ל-SpaceX שווי שוק רשמי של כ-1.77 טריליון דולר, המגיע ל-1.8 טריליון דולר בחישוב מדלל מלא (הכולל אופציות ומניות חסומות של עובדים). בכך עקפה ההנפקה את שיא הגיוס ההיסטורי של חברת הנפט הסעודית "סעודי ארמקו" משנת 2019.

לפי דיווחי החברה לרשות לניירות ערך האמריקאית (SEC), מאסק מחזיק בנתח מניות המעניק לו כ-84.4% מכוח ההצבעה ב-SpaceX. במחיר ההנפקה הנוכחי, שווי החזקותיו בחברה לבדה מוערך בכ-866 מיליארד דולר.

כאשר מחברים לנתון זה את שווי החזקותיו בחברת יצרנית הרכב החשמלי טסלה (TSLA) – העומד על קרוב ל-286 מיליארד דולר (לפי מחיר מניה של כ-399 דולר לטסלה) – לצד החזקותיו בחברות נוספות כמו X (לשעבר טוויטר) ו-xAI, הונו הכולל של מאסק מוערך כעת על הנייר בטווח שבין 1.1 ל-1.2 טריליון דולר.

עם זאת, אנליסטים בשוק ההון מדגישים כי מדובר בשווי תיאורטי "על הנייר" התלוי בתנודתיות המניות הציבוריות, וכי חלק מהחזקותיו ב-SpaceX מותנה בעמידה ביעדים עתידיים ארוכי טווח של החברה.