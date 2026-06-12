טראמפ זועם על איראן: "זה פייק ניוז. שיתעשתו ומהר!"

בשעות האחרונות, איראן הפיצה שמועות רבות בנוגע לפרטי ההסכם המתגבש עם איראן. כעת (שישי) נשיא ארה"ב דונלד טראמפ זעם על כך.

בדבריו אמר טראמפ: "פרטי ההסכם שאיראן הדליפה הם פייק ניוז ואין להם קשר לתנאים שהוסכמו בכתב. מדהים! בנוסף, מתקפת הכטב״מים שלהם אמש נגד ספינות הודיות שיצאו ממיצר הורמוז - בלתי מקובלת לחלוטין. כדאי להם להתעשת, ומהר!".

נזכיר כי מוקדם יותר היום, כלי תקשורת באיראן טענו כי ההסכם המתגבש עם ארה"ב, כולל הפסקת אש גם בזירה הלבנונית, לצד הפשרת כספים איראניים מוקפאים בהיקף של כ-12 מיליארד דולר.