הדרמה בליכוד: מכה קשה נוספת לראש הממשלה נתניהו

מכה לראש הממשלה נתניהו. מבקר הפנים של תנועת הליכוד, עו"ד שי גלילי, שלח חוות דעת משפטית נגד כוונתו של נתניהו לבטל את הבחירות המקדימות (הפריימריז) המתוכננות לחודש יולי הקרוב.

בדוח, שנחשף היום (שישי) ב"ידיעות אחרונות", קובע עו"ד גלילי כי היוזמה להקמת ועדה מסדרת שתקבע את שיבוץ המועמדים לכנסת אינה חוקית לפי המצב המשפטי הנוכחי של המפלגה.

גלילי ציין כי "מדובר בהצעה שאיננה קבילה בעליל, טרם תתקבל הסכמה מפורשת ואישית מכלל חברי המפלגה (נוכח השינוי היסודי במבנה המפלגה, במהותה, ובמכנה המשותף המחבר את סך חבריה)". לטענתו, ביטול זכות הבחירה של החברים מהווה שינוי יסודי במבנה המפלגה, וגם אם תתקבל החלטה לשנות את חוקת הליכוד לצורך ביטול הפריימריז, מהלך כזה יוכל לחול רק על מערכות הבחירות הבאות, ולא על זו הקרובה.

בנוסף, עו"ד גלילי פוסל את האפשרות החלופית לקבלת עשרה שריונים אישיים עבור ראש הממשלה ברשימה, והבהיר: "גם החלטה על קביעת 'שריון' ברשימת המועמדים מצריכה אף היא הליך של תיקון חוקה. כלומר, באקלים המשפטי הנוכחי, גם מרכז המפלגה לא מוסמך לאשר לטובתך הצבת מועמד כל שהוא ללא שהלה נבחר בבחירות מקדימות, זולת אם יתקיים הליך בדמות של תיקון החוקה".

הדוח מגיע בעקבות מהלכים שביצע נתניהו בימים האחרונים, במסגרתם נפגש עם ראשי רשויות המקורבים אליו כדי לקדם תוכנית להקמת ועדה מסדרת מטעמו להרכבת הרשימה. בסביבתו של ראש הממשלה הסבירו כי הוא מעוניין לבצע שינויים ברשימה, וחושש מבחירתם של חברי כנסת חדשים במחוזות ובמגזרים שבהם אין לו שליטה על זהות הנבחרים.

על פי הערכות, אחת המטרות המרכזיות של ניסיונות השינוי היא חברת הכנסת טלי גוטליב. סקרים פנימיים בליכוד מראים כי ח"כ גוטליב רושמת זינוק אל עבר החמישייה הראשונה במפלגה, ועוקפת דמויות בכירות כמו השרה מירי רגב.

לפי הדיווח, פופולריות זו מטרידה את נתניהו, המעוניין לפי ההערכות לדחוק אותה אל מחוץ לעשירייה הראשונה או מחוץ לרשימה. מנגד, גוטליב טוענת כי נתניהו מעריך אותה, ואף חשפה כי סקר שהזמין ראש הממשלה העלה כי ריצה עצמאית שלה בנפרד מהליכוד שווה חמישה מנדטים.

בסביבתו של ראש הממשלה מסבירים כי "הוא מעוניין 'לתקן את רשימת הליכוד' וחושש מבחירתם של חברי כנסת חדשים במחוזות ובמגזרים שבהם אין לו שליטה על זהות הנבחרים".

בתגובה ל"ווינט" מסרה טלי גוטליב: "זה לא יעזור לו. לא ניתן לנתניהו לבטל את הפריימריז. מפלגת הליכוד היא לא מפלגת אין עתיד. בליכוד אנחנו מחויבים לבוחרים ולא לראש המפלגה. יש לי הערכה גדולה לראש הממשלה אבל יש לי הערכה גדולה לא פחות לבוחרי הליכוד. אני מעדיפה חברי כנסת שלא מרכינים ראש ומשננים דפי מסרים כמו במפלגות האופוזיציה אלא מחויבים לאידיאלים וערכים".