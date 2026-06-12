עימות סוער בין חברי המפלגה: "לא יכול לעבור בשתיקה!"

עימות חריג התקיים בין חברי מפלגת הדמוקרטים שבראשות יאיר גולן. אחד המתמודדים, נדאל מסאלחה, תקף את המתמודד היריב נאור נרקיס בעקבות דבריו.

נרקיס כתב כי "החרדים והדתיים עושים לנו החילונים את מה שהאלסאם עושה לאירופה. משתמשים במנגנון ליברלי וחילוני, כדי להפוך אותו למדינת הלכה/שריעה.

נרקיס חטף על דבריו אש רבה, ונדאל הצטרף גם הוא למבקרים. בדבריו כתב נדאל: "דבריו של חברי למפלגה, נאור נרקיס, אינם יכולים לעבור בשתיקה. איסלמופוביה היא גזענות לכל דבר, וזה צורם במיוחד כשזה מגיע מתוך המחנה הליברלי. כשמועמד במפלגה שחרתה על דגלה שותפות יהודית-ערבית מהדהד טענות שמציגות את האסלאם כולו כאיום, אי אפשר פשוט להתעלם.

הציבור הערבי והמוסלמי בישראל אינו שק חבטות פוליטי של אף אחד, ושותפות יהודית-ערבית אינה סיסמה שמניפים בבחירות ומקפלים מיד אחר כך. אני קורא לנאור לחזור בו מהאמירה האומללה הזו, וליו״ר המפלגה יאיר גולן להבהיר באופן חד וברור שדברים אלה אינם מקובלים ואינם מייצגים את ערכי הדמוקרטים".