אחרי לחץ כבד: אופ"א בהחלטה משמעותית על נבחרת ישראל

התאחדות הכדורגל של אירלנד הודיעה הבוקר (שישי) רשמית כי ההתאחדות האירופית (אופ"א) נענתה לבקשתה, ומשחק ליגת האומות מול נבחרת ישראל, שאמור להיערך ב-4 באוקטובר, יועתק מאצטדיון אביבה בדבלין למגרש ניטרלי ויתקיים ללא קהל.

בהודעה הרשמית נמסר כי ההחלטה התקבלה לאחר סדרת שיחות והתייעצויות, ומתוך הבנה כי קשיים תפעוליים שונים עלולים להשפיע באופן ישיר על היכולת לקיים את המשחק על אדמת אירלנד.

מאחורי המהלך עומד לחץ פוליטי וציבורי כבד באירלנד נגד קיום המשחק. בהתאחדות האירית לא הסתירו זאת וציינו בהודעתם: "ההתאחדות מבינה ומכבדת את הדעות שהביעו שחקנים, אנשי צוות, אוהדים וחברי הקהילה האירית בנוגע למשחק נגד ישראל".

בנוסף, שיתפו כי בחודשים האחרונים התנהל שיח ישיר מול ההתאחדות הפלסטינית לכדורגל, אשר "הביעה הערכה לעמדות העקרוניות של ההתאחדות האירית בתמיכה בזכויות העם הפלסטיני והספורטאים, וכן הכירה בהחלטת ההתאחדות האירית לפעול במסגרת התחייבויותיה הספורטיביות והבינלאומיות".

בהמשך ההודעה התייחסו האירים מפורשות למצב הביטחוני וציינו: "ההתאחדות מודעת לסבל וההרס הנגרמים לאזרחים בעזה, וממשיכה לשקף את רוח ההחלטה שהועלתה באסיפה הכללית של ההתאחדות בנובמבר 2025, שביקשה לפנות לוועד המנהל של אופ"א בבקשה להשעות את ההתאחדות הישראלית מהתחרויות בשל הפרת תקנות אופ"א".

למרות העמדות הללו והניסיונות הרבים להוביל לסנקציות נגד הכדורגל הישראלי, באירלנד הבהירו כי הסיבה היחידה שהם מתייצבים למשחק היא החשש הממשי מעונש כבד מצד מוסדות הדיין של אופ"א. "למרות שהבקשה הוגשה ונערכו התייעצויות עם נציגי אופ"א במשך כמעט שנתיים, ההתאחדות האירית מכירה בתקנון התחרויות של אופ"א הקובע שאם נבחרת מסרבת לשחק, המשחק ייפסל ויינקטו צעדים משמעתיים נוספים, כולל אפשרות להדחה מהתחרות", הובהר על ידם.

בהתאחדות סיכמו כי הנבחרת תמשיך עם כל המשחקים המתוכננים בבית B3 (לצד ישראל, אוסטריה וקוסובו), שכן "החלטה אחרת הייתה משפיעה באופן משמעותי על הכדורגל האירי כולו"