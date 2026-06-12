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רגע לפני שבת

נתניהו בהתחייבות דרמטית: "כל עוד אני פה - זה לא יקרה"

ראש הממשלה בנימין נתניהו, התייחס היום לשמועות סביב ההסכם המתגבש בין איראן לארה"ב, ומסר הבטחה לתושבי מדינת ישראל

14:20
2 תגובות
נתניהו במליאה | חיים גולדברג, פלאש 90
נתניהו במליאה | חיים גולדברג, פלאש 90 | צילום: נתניהו במליאה | חיים גולדברג, פלאש 90

ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס היום (שישי) לשמועות על ההסכם "המופקר" בין איראן לארה"ב, ומסר: "כל עוד אני ראש ממשלת ישראל - לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. יש ביני לבין הנשיא טראמפ הסכמה מלאה בנושא.

כבר למעלה מ-30 שנה אני בחזית המאבק הבינלאומי נגד תכנית הגרעין של איראן. אלמלא המאבק הזה לאיראן היו מזמן פצצות אטום להשמדת ישראל. איראן פועלת להשמיד את מדינת היהודים, ואני מקדיש את חיי כדי למנוע מהם מלעשות זאת. כל עוד אני ראש ממשלת ישראל, זה לא יקרה".

הבטחתו של נתניהו הגיעה לאחר הדיווחים כי ההסכם גרוע לישראל, שכן הוא לא כולל התחייבויות בעניין הגרעין.

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תגובות

2
2
אבי
לפני 15 דקות

אני לא מאמין שיש מישהו שייקח ממנו צ'ק דחוי. עבר זמנו.

1
חיים
לפני 5 דקות

אז אמר ... מי סופר אותו ? בטח לא טראמפ , ןחוץ ממנו אין מנהיג אחד בעולם שמחליף איתו מילה ....