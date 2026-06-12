נתניהו בהתחייבות דרמטית: "כל עוד אני פה - זה לא יקרה"

ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס היום (שישי) לשמועות על ההסכם "המופקר" בין איראן לארה"ב, ומסר: "כל עוד אני ראש ממשלת ישראל - לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. יש ביני לבין הנשיא טראמפ הסכמה מלאה בנושא.

כבר למעלה מ-30 שנה אני בחזית המאבק הבינלאומי נגד תכנית הגרעין של איראן. אלמלא המאבק הזה לאיראן היו מזמן פצצות אטום להשמדת ישראל. איראן פועלת להשמיד את מדינת היהודים, ואני מקדיש את חיי כדי למנוע מהם מלעשות זאת. כל עוד אני ראש ממשלת ישראל, זה לא יקרה".

הבטחתו של נתניהו הגיעה לאחר הדיווחים כי ההסכם גרוע לישראל, שכן הוא לא כולל התחייבויות בעניין הגרעין.