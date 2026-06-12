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חדשות צבא ובטחון

"הצנזורה מסתירה את הנזקים בישראל, אבל הם עצומים"

אלוף (מיל') אליעזר (צ'ייני) מרום, התייחס להסכם המתגבש מול איראן ואמר: "האיראנים נמצאים בפס ייצור מטורף של טילים בליסטיים"

14:20
1 תגובות
טילים איראניים
טילים איראניים | צילום: Matyas Rehak / שאטרסטוק

אלוף (מיל') אליעזר (צ'ייני) מרום, לשעבר מפקד חיל הים וחוקר בכיר במכון בגין-סאדאת, דיבר היום (שישי) ברדיו 103fm, על האיום האיראני ועל המתיחות הגוברת במזרח התיכון.

בדבריו הבהיר מרום את עמדתו באשר לתוכנית הגרעין של טהרן והזהיר מפני חתימה על הסכם חדש ללא פיקוח אמריקאי הדוק. "האיראנים שינו אסטרטגיה ב-14 באפריל 2024 והחליטו שהם תוקפים את ישראל מאדמתה ולא דרך הפרוקסי".

עוד הוא הוסיף: "זה שינוי מאוד קיצוני וחריף שהביא עלינו את כל מה שקרה לאחר מכן. אם לא היינו עושים את מבצע 'עם כלביא', הם היו מגיעים למכשיר גרעיני תוך סדר גודל של חודשיים.

בנוסף, האיראנים נמצאים בפס ייצור מטורף של טילים בליסטיים, וראינו מה הם עושים עם מטחים לא גדולים. הנזקים פה בישראל הם עצומים. חלק גדול מהנזקים אנחנו לא רואים בגלל הצנזורה, אבל מדינת ישראל לא הייתה יכולה לחיות במצב הזה".

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תגובות

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1
לוחם
לפני 27 דקות

החיים לפני הכול מטומטם