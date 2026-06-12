אירוע ביטחוני חריג בגבול ירדן 

דובר צה"ל התיר היום (שישי) לפרסום, כי בפעילות ממוקדת של לוחמי חטיבת הבקעה והעמקים, מג״ב איו״ש ושוטרי מחוז ש״י במסגרת המאבק המתמשך בטרור ובפעילות פלילית בגבול המזרחי, סוכלה הברחה של עשרות כלי נשק לשטחי ישראל.

בימים האחרונים, כוחות הביטחון זיהו ממצאים המעידים על פעילות לקראת הברחת אמצעי לחימה במרחב הגבול. כוחות גדוד ׳לביאי הבקעה׳, יחידת ׳מרעול׳ בשיתוף יחידת מתיל״ן של מג״ב איו״ש ושוטרי גבול ירדן של מחוז ש״י הציבו מארבים והחלו בסריקות נרחבות במרחב, במסגרתן אותרו 23 אקדחים מסוג ׳גלוק׳, שלושה נשקים מסוג 'קלאצניקוב', נשק מסוג M-16 ואמצעי לחימה נוספים. כמו כן, במהלך הפעילות נעצר חשוד בשנות ה-20 לחייו, תושב בית לחם. החשוד ואמצעי הלחימה הועברו לחקירה ביחידה המרכזית של מחוז ש״י. כוחות הביטחון ממשיכים לנהל מאבק נגד הברחות אמצעי לחימה שעלולים להגיע לידי גורמי טרור ועבריינים, ופרוסים לאורך הגבול המזרחי במטרה לשמור על ביטחון תושבי אזרחי ישראל.דובר צה"