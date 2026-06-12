מסתמן: זה מה שנתניהו יעשה השנה ביום הולדתו

המגיש והפרשן הסרוג, יאיר שרקי, התייחס בטורו השבועי ב'ידיעות אחרונות' לתאריך הבחירות המסתמן ועל הקשר שלו לראש הממשלה נתניהו.

"תאריך הבחירות המסתמן, 20 באוקטובר, הוא ערב יום ההולדת של ראש הממשלה" כתב שרקי. הפרשן הפוליטי הסביר כי אם הבחירות אכן יתקיימו בתאריך זה - תוצאות האמת יגיעו אחרי חצות, כשנתניהו יחגוג 77 שנים.

נזכיר כי נתניהו נולד ב-21 לאוקטובר, 1949 למניינם.

עוד התייחס שרקי לשמועות לפיהן נתניהו לא מתכנן להתמודד בבחירות הבאות, והוא צפוי להודיע על פרישה. "גיל מבוגר הוא לא נימוק משכנע לפרישה מנקודת מבטו של טראמפ, שיחגוג החודש 80, אבל מתברר שהשמועה העקשנית, תוצרת הארץ, על האפשרות שנתניהו לא יתמודד הגיעה עד וושינגטון" כתב שרקי.

עוד הוא הוסיף "נשיא ארצות הברית הוא גם פוליטיקאי מנוסה, ומבין את המשמעות של הפרחת ספקולציה כזאת בעיצומו של קמפיין. נתניהו הכחיש, באופן טבעי. גם אם הוא שוקל אקזיט כזה, אסור לו לחשוף אותו רגע לפני שכל הפרטים תפורים: חנינה, אולי גם ירושת הליכוד, ומה באשר לקלון, שלא יאפשר לו להפוך לנשיא המדינה בעוד שנתיים?".