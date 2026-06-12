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לא רק כדורגל  

רגע האמת של מכבי: הצהובים ינסו להעפיל לגמר הפלייאוף

בצל הכבד של המונדיאל, יש גם משחקי כדורסל בארץ וליגת ווינר בשלבים האחרונים של העונה ובעיצומו של המאבק על האליפות

13:19
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אוהדי מכבי ת"א
אוהדי מכבי ת"א | צילום: (צילום: דני מרון, פלאש 90)

מכבי ת"א תפגוש היום (15:00) בהיכל מבטחים מנורה את הפועל חולון , למשחק השלישי בסדרת חצי גמר הפלייאוף אחרי שניצחה במשחק הקודם בחולון 84: 74. ג'יילן הורד היה הצהוב המוביל עם 30 נקודות ו-15 ריבאונדים.

אוהדי הפועל חולון (אוהדי הפועל חולון. ארכיון (צילום: לירון מולדובן/פלאש90))

מכבי מגיעה למשחק השלישי בסגל חסר, עם תמיר בלאט שנפצע במשחק השני בסדרה בחולון וסובל מקרע בשריר התאומים, וההערכה היא שלא יוכל לשחק עד הגמר.

גם הצלף הצהוב המוביל לוני ווקר לא יעלה לפרקט במנורה ולמעשה הוא החמיץ את הסדרה כולה בגלל המצב הביטחוני. החדשות הטובות למכבי הן שג'ימי קלארק חוזר לסגל אחרי היעדרות משישה משחקים בגלל פציעה.

גם לחולון שנמצאת בפיגור 0:2 בסדרה ומקווה לנס יש חיסרון בסגל. טרי קרופט סובל מפציעה בבטן ולא נכלל בסגל החולוני של המאמן קרוניץ'.

מאמן מכבי ת"א עודד קטש מקווה לגמור את הסיפור כבר היום ולא להיגרר למשחק שלישי כמו שקרה בעונה שעברה, וכתוצאה מכך בגלל המלחמה לא הוכרזה אלופה בליגת ווינר בשנה זו.

אם מכבי תנצח היום, גמר הפלייאוף יהיה דרבי צהוב-אדום נגד הפועל ת"א(שהעפילה לגמר אחרי שני ניצחונות שאחד מהם טכני על הפועל ירושלים ומובילה את טבלת ליגת ווינר), בשיטת הטוב מחמישה משחקים והקבוצה הראשונה שתשיג שלושה ניצחונות תניף את צלחת האליפות.

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