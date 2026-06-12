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חדשות פוליטי מדיני

היועץ הפוליטי מפתיע: "הוא עשה טעות ענקית עם איזנקוט"

היועץ הפוליטי עופר ענבר, התייחס להצלחתו של גדי איזנקוט בסקרים, וחשף מי האיש שלטענתו עשה את הטעות הגדולה ביותר איתו

12:25
1 תגובות
גדי איזנקוט
גדי איזנקוט | צילום: חיים גולדברג / פלאש90

היועץ אסטרטגי עופר ענבר, התייחס היום (שישי) להצלחתו של גדי איזנקוט בסקרים האחרונים, ובראיון ברדיו 103fm, אמר: "מי שעשה את הטעות הגדולה ביותר או נירמל אותו זה ליברמן. ברגע שהוא התחיל להיפגש ולדבר איתו - מה שקרה זה שהציבור, שהיה בימין הרך שחנה אצל בנט, עבר אליו. אני חושב שבסופו של דבר גם הוא ימצא את עצמו עם פחות מנדטים".

נזכיר כי בסקרים האחרונים, איזנקוט מזנק קדימה ועוקף את מפלגת 'ביחד' של נפתלי בנט ויאיר לפיד. גם במפלגת הליכוד סימנו את היריב כאיזנקוט והחליטו להתעלם מבנט. אמש דווח בערוץ 13, כי בעקבות הירידה בסקרים, נרשמו עימותים ומתח בצמרת 'ביחד'.

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תגובות

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אבי אזרח ותיק
לפני שעתיים

חשוב להזכיר למי ששכח שגם הסקרים לפיד נסק גבוה גבוה קיבל הרבה מנדטים זה ראינו מה קרה איתו לאורך כל הדרך ובאיזה מצב הוא עכשיו ולמה הוא התחבר לבנט נתחיל מהסוף התחבר לבנט שהוא הבין שלבד הוא לא יעבור את אחוז החסימה לחזור לאיש אייזנקוט יוקר המטכל ולובש מדים היה חייל מצטיין אבל מה לעשות אין לו שום ניסיון ב