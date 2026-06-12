היועץ הפוליטי מפתיע: "הוא עשה טעות ענקית עם איזנקוט"

היועץ אסטרטגי עופר ענבר, התייחס היום (שישי) להצלחתו של גדי איזנקוט בסקרים האחרונים, ובראיון ברדיו 103fm, אמר: "מי שעשה את הטעות הגדולה ביותר או נירמל אותו זה ליברמן. ברגע שהוא התחיל להיפגש ולדבר איתו - מה שקרה זה שהציבור, שהיה בימין הרך שחנה אצל בנט, עבר אליו. אני חושב שבסופו של דבר גם הוא ימצא את עצמו עם פחות מנדטים".

נזכיר כי בסקרים האחרונים, איזנקוט מזנק קדימה ועוקף את מפלגת 'ביחד' של נפתלי בנט ויאיר לפיד. גם במפלגת הליכוד סימנו את היריב כאיזנקוט והחליטו להתעלם מבנט. אמש דווח בערוץ 13, כי בעקבות הירידה בסקרים, נרשמו עימותים ומתח בצמרת 'ביחד'.