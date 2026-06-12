עכשיו אפשר לספר: צה"ל פעל בעומק צפון לבנון

דובר צה"ל חשף היום (שישי) כי בשבועות האחרונים, כוחות צוות הקרב החטיבתי 769 בפיקוד אוגדה 91, השלימו מבצע בכפר דבין, בעומק של כ-12 קילומטרים בתוך לבנון, צפונית לקו ההגנה הקדמי.

צה"ל בלבנון - צילום: דובר צה"ל צה"ל בלבנון | צילום: צילום: דובר צה"ל 10 10 0:00 / 0:30

הכפר שימש כתשתית משמעותית עבור ארגון הטרור חיזבאללה לקידום והיערכות לביצוע מתווי טרור וירי נ״ט לעבר מדינת ישראל וכוחות צה״ל. עד כה, במהלך מבצע ״שאגת הארי״ חוסלו מהאוויר יותר מ-30 מחבלים והושמדו עשרות תשתיות טרור.

עוד נמסר כי במהלך המבצע החטיבתי, הותקפו על-ידי חיל האוויר יותר מ-50 מטרות, הושמדו עשרות תשתיות טרור, ואותרו מחסני אמצעי לחימה משמעותיים, לצד חיסול מחבלים מהאוויר.