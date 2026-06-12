סרוגים
במבצע 'שאגת הארי'

עכשיו אפשר לספר: צה"ל פעל בעומק צפון לבנון

צה"ל חושף: כוחות צוות הקרב החטיבתי 769 השלימו מבצע בכפר דבין צפונית לקו ההגנה הקדמי בדרום לבנון

12:05
1 תגובות
אילוסטרציה
אילוסטרציה | צילום: צילום: דובר צה"ל

דובר צה"ל חשף היום (שישי) כי בשבועות האחרונים, כוחות צוות הקרב החטיבתי 769 בפיקוד אוגדה 91, השלימו מבצע בכפר דבין, בעומק של כ-12 קילומטרים בתוך לבנון, צפונית לקו ההגנה הקדמי.

צה"ל בלבנון
צה"ל בלבנון| צילום: צילום: דובר צה"ל

הכפר שימש כתשתית משמעותית עבור ארגון הטרור חיזבאללה לקידום והיערכות לביצוע מתווי טרור וירי נ״ט לעבר מדינת ישראל וכוחות צה״ל. עד כה, במהלך מבצע ״שאגת הארי״ חוסלו מהאוויר יותר מ-30 מחבלים והושמדו עשרות תשתיות טרור.

עוד נמסר כי במהלך המבצע החטיבתי, הותקפו על-ידי חיל האוויר יותר מ-50 מטרות, הושמדו עשרות תשתיות טרור, ואותרו מחסני אמצעי לחימה משמעותיים, לצד חיסול מחבלים מהאוויר.

עוד בחדשות

"הצנזורה מסתירה את הנזקים בישראל, אבל הם עצומים"

סרוגים14:20

אירוע ביטחוני חריג בגבול ירדן 

סרוגים13:50

הפרשן הצבאי בתחזית מדאיגה: "זו הסכנה הגדולה ביותר"

סרוגים11:42

נמנע ניסיון הברחה ענק ביהודה ושומרון

סרוגים11:30

טראמפ מתהפך: מבטל את התקיפות נגד איראן

סרוגים11.06.26

תגובות

1
1
יו יו, גם
לפני שעה

מזל שכבר אפשר לספר לנו- חיזבאלה יודע את זה מהיום הראשון.