עכשיו אפשר לספר: צה"ל פעל בעומק צפון לבנון

דובר צה"ל חשף היום (שישי) כי בשבועות האחרונים, כוחות צוות הקרב החטיבתי 769 בפיקוד אוגדה 91, השלימו מבצע בכפר דבין, בעומק של כ-12 קילומטרים בתוך לבנון, צפונית לקו ההגנה הקדמי.
צה"ל בלבנון| צילום: צילום: דובר צה"ל
הכפר שימש כתשתית משמעותית עבור ארגון הטרור חיזבאללה לקידום והיערכות לביצוע מתווי טרור וירי נ״ט לעבר מדינת ישראל וכוחות צה״ל. עד כה, במהלך מבצע ״שאגת הארי״ חוסלו מהאוויר יותר מ-30 מחבלים והושמדו עשרות תשתיות טרור.
עוד נמסר כי במהלך המבצע החטיבתי, הותקפו על-ידי חיל האוויר יותר מ-50 מטרות, הושמדו עשרות תשתיות טרור, ואותרו מחסני אמצעי לחימה משמעותיים, לצד חיסול מחבלים מהאוויר.
תגובות
מזל שכבר אפשר לספר לנו- חיזבאלה יודע את זה מהיום הראשון.