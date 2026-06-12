איראן טוענת: "המתנה" שארה"ב העניקה לה בהסכם

כלי תקשורת באיראן טוענים היום (שישי) כי ההסכם המתגבש עם ארה"ב, כולל הפסקת אש גם בזירה הלבנונית, לצד הפשרת כספים איראניים מוקפאים בהיקף של כ-12 מיליארד דולר.

כזכור, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, אמר אמש כי בימים הקרובים צפוי להיחתם הסכם עם איראן וכי המלחמה הגיעה לסיומה. מנגד, בכיר איראני המעורב במשא ומתן, הכחיש את הדברים וטען כי איראן מוכנה למלחמה.

לאחר הודעת טראמפ, ראש הממשלה נתניהו מסר אמש: "הנשיא טראמפ שוחח הערב עם ראש הממשלה נתניהו על מזכר ההבנות המתגבש עם איראן לכניסה למשא ומתן.

אף שישראל אינה צד למזכר ההבנות, ראש הממשלה הביע את הערכתו למחויבותו של הנשיא טראמפ שההסכם הסופי בגמר המשא ומתן יכלול את הוצאת החומר המועשר, פירוק תשתיות ההעשרה, הגבלת ייצור הטילים והפסקת התמיכה של איראן בשלוחות הטרור שלה באזור".