הפרשן הצבאי בתחזית מדאיגה: "זו הסכנה הגדולה ביותר"

הפרשן הצבאי אמיר בוחבוט, התייחס היום (שישי) לדיווחים ולאמירות של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, לפיהם צפוי להיחתם הסכם עם איראן בימים הקרובים.

בוחבוט מסר על כך: "אני לא רואה סיכוי לכך שהמשטר האיראני מוותר על הגרעין וזו הסכנה הגדולה ביותר. הסכם עם חורים גדולים".

נזכיר כי ראש הממשלה נתניהו התייחס לכך אמש, ומסר: "הנשיא טראמפ שוחח הערב עם ראש הממשלה נתניהו על מזכר ההבנות המתגבש עם איראן לכניסה למשא ומתן.

אף שישראל אינה צד למזכר ההבנות, ראש הממשלה הביע את הערכתו למחויבותו של הנשיא טראמפ שההסכם הסופי בגמר המשא ומתן יכלול את הוצאת החומר המועשר, פירוק תשתיות ההעשרה, הגבלת ייצור הטילים והפסקת התמיכה של איראן בשלוחות הטרור שלה באזור".