שמחה רוטמן בתרחיש אימים: "הוא יהיה גרוע יותר"

יו"ר ועדת חוקה, חבר הכנסת שמחה רוטמן, התייחס היום (שישי) למה שקורה אצלו בוועדה בנוגע להצעת החוק פיצול תפקיד הייעוץ המשפטי.

בראיון ברדיו 'גלי ישראל' אמר רוטמן: "מה שקורה בוועדת החוקה בעניין פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה הוא גיים-צ'יינג'ר. אם אחוקק עכשיו את החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, הוא יחול מ-1 בינואר 2027. במועד הזה גלי בהרב-מיארה תסיים את תפקידה כיועצת המשפטית לממשלה.

היא תישאר, בהוראת מעבר, עד לסיום תפקידה בתחום התביעה הפלילית, ויהיה לנו יועץ משפטי שיעבוד עבור ממשלת ישראל. אם תהיה ממשלת שמאל, היא תישאר בתפקיד או שיהיה אדם הרבה יותר גרוע".