נמנע ניסיון הברחה ענק ביהודה ושומרון

במהלך פעילות אכיפה ממוקדת שהתקיימה השבוע במעברים ברחבי יהודה ושומרון, בהובלת יחידת “דוד” הפועלת תחת קצין מטה איכות הסביבה במנהל האזרחי ובמימון המשרד להגנת הסביבה, סוכלו ניסיונות הברחה של פסולת על גבי מספר משאיות אשר יועדו להשלכה ושריפה באתרי פסולת פיראטיים בשטחי הרשות הפלסטינית.

במהלך המבצע נתפסו משאיות שהובילו כ-110 טון פסולת מסוגים שונים. המשאיות נתפסו במספר מעברים מרכזיים, בהם מזמוריה, מחסום המנהרות וקלנדיה. כלל המשאיות ותכולתן הוחרמו והועברו למגרש תפיסה צה״לי להמשך טיפול גורמי האכיפה. בשורת פעולות אכיפה שבוצעו בחודש האחרון תפסה היחידה קרוב לחצי מליון טון פסולת שיועדה לשריפה בשטחי יהודה ושומרון. פעילות זו מצטרפת לשורת פעולות בהובלת צוות המשימה המשולב במנהל האזרחי המפעיל מערך משותף לכלל גופי הביטחון למערכה בזיהום האוויר בשטחי יהודה ושומרון.