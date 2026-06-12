עמית סגל משתולל על הח"כית הימנית: "נזק מהלך לימין ולמדינה"

הפרשן הפוליטי עמית סגל, יוצא בטורו השבועי בעיתון 'ישראל היום' במתקפה חריפה וחסרת תקדים נגד חברת הכנסת טלי גוטליב (הליכוד), ומסמן אותה כאחד הגורמים המזיקים ביותר למחנה הלאומי.

סגל הגדיר את התנהלותה של חברת הכנסת כהרסנית ואף האשים אותה בפגיעה ישירה באינטרסים ובערכים של מצביעיה.

"בליל של טיעונים בדציבלים מחרישי אוזניים"

"חברת הכנסת מהליכוד, שמטילה אימה על חבריה לסיעה, היא קונספירטורית הזויה ונזק מהלך לימין ולמדינה", כותב סגל בטורו ללא היסוס, ומבטל לחלוטין את העשייה הפרלמנטרית שלה. "מימיה לא תרמה דבר לקידום ערכי הימין, אלא אם בליל של טיעונים בדציבלים מחרישי אוזניים נחשב".

האשמה: בגללה מונה יצחק עמית

מעבר לביקורת על הסגנון והתוכן של גוטליב, סגל מפנה כלפיה אצבע מאשימה בנוגע לאחד הכישלונות הפוליטיים הגדולים ביותר של הקואליציה הנוכחית; המאבק על השליטה בוועדה לבחירת שופטים ומינוי נשיא בית המשפט העליון.

לדברי סגל, ההתעקשות של גוטליב לרוץ לוועדה בניגוד לעמדת ראשי הקואליציה היא שטרפה את הקלפים והובילה לתוצאה ההפוכה מזו שרצו בימין. "היא, אישית, אחראית למינויו של יצחק עמית לנשיא העליון, בגלל ההתמודדות האגוצנטרית שלה, נגד כל הקואליציה, על מקום בוועדה לבחירת שופטים, התמודדות שהסתיימה במינוי נציגת אופוזיציה".