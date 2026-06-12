רגע לפני שבת: אלו הכבישים וצירי התנועה שייחסמו

עיריית תל אביב-יפו ומשטרת ישראל נערכות בכוחות מתוגברים לקראת צעדת מצעד הלהט"ב שיתקיים היום (שישי, 12 ביוני).

בשל קיומו של המצעד, החל משעות הבוקר המוקדמות צפויים עומסי תנועה כבדים ברחבי גוש דן בכלל ובתל אביב בפרט, ורחובות מרכזיים רבים ייחסמו לחלוטין לתנועת כלי רכב. במשטרה ובעירייה קוראים לציבור הנהגים להימנע מלהגיע לאזורים הללו באמצעות כלי רכב פרטיים, ולהסתמך על מערך התחבורה הציבורית המתוגבר.

רשימת החסימות המלאה

החל מהשעה 06:30 בבוקר נסגרו לתנועה הצירים הבאים:

שדרות רוקח לכיוון מערב – החל מרחוב אבן גבירול.רחוב הרברט סמואל לכיוון דרום – מרחוב של"ג ועד רחוב יחזקאל קויפמן (כולל דרך השירות).רחוב נחום גולדמן לכיוון צפון – מרחוב אילת ועד רחוב יוסף הלוי, וכן מכיכר השעון ועד קויפמן.רחוב אילת לכיוון מערב – מרחוב אליפלט.רחוב אליפלט לכיוון צפון – מדרך שלמה.דרך שלמה לכיוון מערב – מרחוב אליפלט.רחוב מאפו – מרחוב יהואש ועד רחוב הירקון.רחוב פרישמן – מרחוב דיזנגוף ועד רחוב הרברט סמואל.רחוב טרומפלדור – מרחוב בן יהודה ועד רחוב הרברט סמואל.רחוב נס ציונה – מרחוב בן יהודה ועד רחוב הירקון.רחוב גאולה – מרחוב הכובשים ועד רחוב הרברט סמואל.רחוב נחמיה – מרחוב הכובשים ועד רחוב הרברט סמואל.רחוב הכרמלית – מרחוב הכובשים ועד רחוב הירקון.

החל מהשעה 08:00 בבוקר נסגרו לתנועה צירים מרכזיים נוספים:

רחוב הירקון – ייחסם לכיוון דרום מרחוב ז'בוטינסקי, ולכיוון צפון מרחוב יוסף הלוי ועד רחוב י.ל. גורדון.רחוב יחזקאל קויפמן לכיוון צפון – מרחוב אילת ועד רחוב יוסף הלוי.רחוב אלנבי – ייחסם לחלוטין מרחוב הכובשים ועד רחוב הירקון.

תגבור תחבורה ציבורית ושאטלים מיוחדים

בעקבות השינויים בהסדרי התנועה, בעיריית תל אביב ממליצים לציבור להתעדכן מראש באתרי חברות התחבורה לגבי שינויי מסלולים של קווים מסוימים.

בסיום האירוע, קווי המערך "נעים בסופ"ש" יתוגברו באופן משמעותי: יציאות ממסוף הכרמלית לכיוון גבעתיים ורמת השרון יפעלו בתדירות של כל 15 דקות בין השעות 19:00 ל-21:00. בנוסף, יופעל שאטל מיוחד (קו 700) שיצא כל 8 דקות ממסוף הכרמלית ויעבור בצירים מרכזיים: שדרות רוטשילד, כיכר התרבות, כיכר רבין ובית החולים איכילוב. החסימות ודרכי הגישה המעודכנות יסומנו בזמן אמת גם באפליקציית Waze.

דרישות ביטחון קפדניות: מעל 1,000 שוטרים בשטח

משטרת ישראל משלימה את היערכותה המבצעית לאבטחת הצעדה והמסיבה. מהמשטרה נמסר כי במהלך האירוע יתפרסו בשטח מעל ל-1,000 שוטרים גלויים וסמויים, לוחמי משמר הגבול, מתנדבים, חברי כיתות כוננות ופקחי יחידת סל"ע של העירייה. לצד הכוחות הקרקעיים, יפעלו גם יחידות מיוחדות ובהן מסוקי היחידה האווירית וסירות השיטור הימי כדי להבטיח את שלום הציבור.

הנחיות חשובות לבאי המצעד ולתושבים: