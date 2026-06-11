מונדיאל 2026 נפתח אמש (שישי) בצורה מושלמת עבור המארחת מקסיקו, שגברה בקלות 0:2 על נבחרת דרום אפריקה במשחק הפתיחה. אצטדיון האצטקה המיתולוגי במקסיקו סיטי אירח את משחק הפתיחה בפעם השלישית בהיסטוריה, לאחר שכבר עשה זאת ב-1970 וב-1986, והפעם הוא היה עד לחגיגה מקסיקנית אמיתית.

השחקנים חוליאן קיניונס וראול חימנס כבשו את השערים שהעניקו לנבחרת המקומית את שלוש הנקודות החשובות, והציבו אותה בעמדה מצוינת לקראת המשך הטורניר. הניצחון הביתי מעניק למקסיקו יתרון משמעותי במאבק על העפלה לשלב הבא, כאשר האווירה באצטדיון הייתה חגיגית לאורך כל המשחק. טקס פתיחה מרהיב עם שאקירה לפני שריקת הפתיחה, הקהל באצטדיון נהנה מטקס פתיחה מרהיב שבו הופיעה כוכבת הפופ הבינלאומית שאקירה. הזמרת, שהפכה לשם נרדף למונדיאל בזכות הלהיט האגדי "Waka Waka" ממונדיאל 2010, הייתה השיא של הטקס והעניקה לו אווירה חגיגית במיוחד. כזכור, לפי נתוני אקו"ם, "Waka Waka" של שאקירה נמצא במקום השני ברשימת שירי המונדיאל המושמעים ביותר ברדיו הישראלי בכל הזמנים, רק אחרי "We Are One" של פיטבול וג'ניפר לופז ממונדיאל 2014. הופעתה בטקס הפתיחה של מונדיאל 2026 מחזקת את הקשר המיוחד שלה עם הטורניר הכדורגלי הגדול בעולם.

מדונה, BTS, שאקירה ( שטארסטוק )

אצטדיון האצטקה - היסטוריה חוזרת

אצטדיון האצטקה, שנחשב לאחד האצטדיונים המיתולוגיים בעולם הכדורגל, זכה לכבוד נדיר לאכסן משחק פתיחה של מונדיאל בפעם השלישית. האצטדיון, שמכיל למעלה מ-87 אלף צופים, היה עד לרגעים היסטוריים רבים לאורך השנים, כולל שני גמרי מונדיאל - ב-1970 וב-1986.

הפעם, האצטדיון המפורסם שימש כבמה לפתיחה של מונדיאל 2026, הטורניר הראשון שמתקיים בשלוש מדינות במקביל - ארצות הברית, קנדה ומקסיקו. מונדיאל זה הוא גם הראשון שמשתתפות בו 48 נבחרות, לעומת 32 בטורנירים הקודמים, מה שהופך אותו לגדול ביותר בהיסטוריה.

הניצחון הביתי של מקסיקו מעניק לה יתרון משמעותי בדרך להעפלה לשלב הבא, והאוהדים המקסיקנים יכולים לצפות בתקווה להמשך הטורניר. עדכונים נוספים בהמשך.