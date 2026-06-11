נתניהו בתגובה ״דרדלה״ להסכם המתגבש עם איראן

לשכת ראש הממשלה מסרה הערב (חמישי) את תגובת ראש הממשלה נתניהו, להודעת טראמפ על ההסכם המתגבש עם איראן.

בהודעה נמסר כי "הנשיא טראמפ שוחח הערב עם ראש הממשלה נתניהו על מזכר ההבנות המתגבש עם איראן לכניסה למשא ומתן.

אף שישראל אינה צד למזכר ההבנות, ראש הממשלה הביע את הערכתו למחויבותו של הנשיא טראמפ שההסכם הסופי בגמר המשא ומתן יכלול את הוצאת החומר המועשר, פירוק תשתיות ההעשרה, הגבלת ייצור הטילים והפסקת התמיכה של איראן בשלוחות הטרור שלה באזור".

מוקדם יותר, עיתונאים ופרשנים ביטחוניים, מתחו ביקורת על עמדתה של ישראל בעניין וטענו כי ההסכם המתגבש מסמל כישלון עבור ישראל והאינטרסים שלה.

נזכיר כי מוקדם יותר היום אמר טראמפ כי ארה"ב ואיראן קרובות לחתימה על הסכם וכי הוא צפוי להיחתם בימים הקרובים.