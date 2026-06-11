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איראן בתגובה ראשונה להתפתחות הדרמטית 

בכיר במעצמה האסלאמית מסר היום את תגובתו להודעה הדרמטית של טראמפ, לפיה צפוי להיחתם הסכם בימים הקרובים

22:50
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איראן
איראן | צילום: (צילום: שאטרסטוק)

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע הערב (חמישי) כי הושג הסכם עם איראן וכי הוא צפוי להיחתם בימים הקרובים. אלא שנראה שהתלהבותו של טראמפ, שותפה לו בלבד, שכן מוחמד מרנדי, הבכיר האיראני ששותף בשיחות המשא ומתן מסר בתגובה: "אני אפילו לא טורח להתייחס להזיות של טראמפ. אנחנו מוכנים למלחמה".

נזכיר כי בדבריו אמר טראמפ: ייתכן שתתקיים חתימה במהלך סוף השבוע באירופה. אני לא אוכל להיות שם, אבל ג'יי.די. ואנס יהיה נוכח.

בשבועות האחרונים, איראן וארה"ב התווכחו שוב ושוב על ההסכם המוצע ולא הגיעו להסכמות בפרטיו, אך הערב דווח כי ארה"ב נכנעה לדרישותיה של איראן, וזו הסיבה על ההתקדמות במו"מ.

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